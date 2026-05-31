ثبت شدیدترین طوفان ۵۸ سال اخیر کاشان با سرعت ۱۰۵ کیلومتر در ساعت

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روز گذشته (جمعه ۹ خرداد ۱۴۰۵) با توجه به هشدار نارنجی هواشناسی نسبت به آمادگی عموم و مسئولین مرتبط با مدیریت بحران، شهرستان کاشان شاهد شدیدترین طوفان ثبتشده در دوره آماری خود بود که بالاترین سرعت باد را در سطح استان اصفهان نیز در این روز برای کاشان به ثبت رساند.
وی ابراز کرد: بر اساس دادههای هواشناسی کاشان، حداکثر سرعت لحظهای باد به ۲۹ متر بر ثانیه (معادل ۱۰۵ کیلومتر در ساعت) رسید.
رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: این سرعت باد، از ابتدای دوره آماری سال ۱۳۴۷ تاکنون بیسابقه بوده و شدیدترین رویداد طوفانی ثبتشده در این بازه ۵۸ ساله محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: تنها در سه سال ۱۳۶۳، ۱۳۶۷ و ۱۳۸۲ سرعت بادهایی در حد این مقدار (حدود ۲۹ متر بر ثانیه) در ایستگاه کاشان ثبت شده است.
ارغوانی گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی خسارتهای فراوانی مانند شکستن و ریشهکن شدن درختان، آسیب به المانهای شهری (تابلوها، علائم راهنمایی و رانندگی، تیرهای برق )، و نیز آسیب به وسایل نقلیه شخصی و عمومی از مهمترین موارد گزارششده است.
وی افزود: تیمهای امدادی و خدماتی از ساعات اولیه وقوع طوفان در حالت آمادهباش کامل بودند و عملیات پاکسازی معابر تا امروز همچنان ادامه داشت. همچنان خشکسالی، وتغییراقلیم که انسان ساز هستند متهم اصلی خشکی و آلودگی های آب و هوایی مناطق بسیاری در کشور و مناطق کاشان و آرانوبیدگل هستند.
رئیس اداره هواشناسی کاشان در مورد پیشبینی روزهای هفته کاشان و آرانوبیدگل خاطرنشان کرد: طی امروز حداکثر دما ۳۷ درجه ثبت شده که نسبت به روز گذشته که ۴۱ درجه سانتیگراد بوده ۴درجه کمتر بوده است.
وی با اشاره به اینکه در روز دوشنبه ۱۱خرداد بیشینه دما ۳۸ درجه سانتیگراد و کمینه دما ۲۲ درجه خواهد بود، ابراز کرد: آسمان منطقه برای روز دوشنبه صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد متوسط پیش بینی می شود.
ارغوانی با بیان اینکه برای روز سهشنبه ۱۲خرداد بیشینه دما ۳۸ درجه سانتیگراد و کمینه دما ۲۳ درجه پیش بینی می شود، تصریح کرد: برای آسمان منطقه نیز برای این روز صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد نسبتاشدید که گرد و خاک محلی انتظار میرود.
وی با بیان اینکه به ترتیب برای روزهای چهارشنبه ۱۳خرداد و پنج شنبه ۱۴ خرداد بیشینه دما به ترتیب ۳۷ و ۳۸ درجه سانتی گراد و کمینه دما نیز برای خر دو روز ۲۴ درجه سانتی گراد پیش بینی می شود، خاطرنشان کرد: آسمان مناطق کاشان و آران و بیدگل برای چهارشنبه صاف همراه با وزش باد متوسط و برای پنج شنبه آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد متوسط پیش بینی می شود.
رئیس اداره هواشناسی کاشان خاطرنشان کرد: بیشینه و کمینه دما برای روز جمعه ۱۵ خرداد نیز ۳۹ و ۲۴ درجه سانتی گراد و آسمان منطقه نیز صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد متوسط پیش بینی می شود.
