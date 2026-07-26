خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محراب علوی: در روزهایی که عطر اربعین در جای‌جای خوزستان پیچیده و جاده‌های منتهی به شلمچه و چذابه رنگ و بوی دلدادگی گرفته‌اند، آمارها و گزارش‌های رسمی از یک واقعیت روشن حکایت دارند؛ خوزستان با همه ظرفیت‌های مردمی، اجرایی، فرهنگی و خدماتی خود، پرشورتر از همیشه در حال میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

این شور حسینی در حجم بالای تردد زائران و آمادگی کم‌نظیر برای اسکان، تغذیه، حمل‌ونقل، بهداشت، خدمات شهری و فعالیت‌های فرهنگی جلوه‌گر شده و تصویری روشن از همدلی و خدمت بی‌منت را به نمایش گذاشته است.

یزدان خسروی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تردد زائران از دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه اعلام کرد که از بیست و پنجم تیر تا سوم مرداد، همزمان با یکم تا دهم ماه صفر، در مجموع ۴۳۴ هزار و ۸۷۱ مسافر ایرانی و خارجی از این دو مرز تردد کرده‌اند. این عدد، خود نشانه‌ای روشن از جایگاه راهبردی خوزستان در میزبانی از خیل مشتاقان اربعین است؛ استانی که هر ساله به دروازه‌ای برای عبور دل‌های عاشق به سمت کربلای معلی تبدیل می‌شود.

وی افزود: از مجموع ترددهای ثبت‌شده، ۳۵۹ هزار و ۲۳۲ مورد مربوط به پایانه مرزی شلمچه و ۷۵ هزار و ۶۳۹ مورد نیز مربوط به مرز چذابه بوده است. این آمار نشان می‌دهد که شلمچه همچنان یکی از اصلی‌ترین گذرگاه‌های زیارتی کشور در ایام اربعین است و چذابه نیز با قدرت و آمادگی کامل، سهم مهمی در تسهیل این حرکت عظیم معنوی بر عهده دارد.

خسروی در تشریح جزئیات تردد زائران ایرانی از مرز شلمچه عنوان کرد که در این مدت، ۷۲ هزار و ۷۳۱ زائر ایرانی از این مرز وارد کشور شده‌اند و ۲۴۱ هزار و ۷۴۸ زائر نیز از طریق شلمچه از کشور خارج شده‌اند. در مرز چذابه نیز ۱۳ هزار و ۶۴۸ زائر ایرانی وارد کشور شده و ۴۹ هزار و ۲۰۶ نفر از این مرز راهی سفر معنوی اربعین شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان همچنین از ثبت ۵۷ هزار و ۵۳۸ تردد برای مسافران خارجی در پایانه‌های مرزی استان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲۳ هزار و ۵۵ تردد ورودی و ۳۴ هزار و ۴۸۳ تردد خروجی بوده است.

به گفته وی، ورود زائران خارجی از مرز شلمچه ۱۷ هزار و ۷۶۰ مورد و از مرز چذابه پنج هزار و ۲۹۵ مورد ثبت شده است. همچنین در بخش خروجی، ۲۶ هزار و ۹۹۳ تردد از مرز شلمچه و هفت هزار و ۴۹۰ تردد از مرز چذابه انجام شده است.

ظرفیت اسکان ۵۰ هزار زائر در خوزستان

در کنار مدیریت تردد، موضوع اسکان و تغذیه زائران نیز با آمادگی کامل دنبال می‌شود. حجت‌الاسلام سید محمود موسوی، رئیس کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان خوزستان از مهیا شدن ظرفیت اسکان ۵۰ هزار زائر در گذرگاه‌های اربعینی استان خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده اظهار کرد که ۳۵۰ مکان مناسب و خنک برای اسکان زائران پیش‌بینی شده است؛ مکان‌هایی که به طور همزمان امکان پذیرش ۵۰ هزار زائر در شب را دارند.

موسوی همچنین از تمهیدات مناسب برای تغذیه زائران سخن گفت و تأکید کرد که موکب‌های بین‌راهی در مسیرهای منتهی به مرز مستقر شده‌اند و با تمام توان به خدمت‌رسانی مشغول هستند. تاکنون حدود یک هزار و ۵۰۰ موکب از استان‌های مختلف عازم مرزهای خوزستان شده‌اند و روند اعزام آن‌ها تا ابتدای هفته آینده تکمیل خواهد شد.

رئیس کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین خوزستان با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با طرف عراقی، از تحویل ۱۰ هزار قالب یخ از مرز شلمچه و پنج هزار قالب یخ از مرز چذابه به آن سوی مرز خبر داد.

وی در عین حال بر ضرورت مدیریت بهینه منابع، به‌ویژه آب، تأکید کرد و خواستار همدلی و همکاری بیشتر میان عوامل اجرایی برای کاهش فشار ناشی از گرمای هوا و حجم بالای خدمت‌رسانی شد.

استقرار ۱۵ هزار خودرو در پارکینگ

در حوزه حمل‌ونقل، امنیت و خدمات زیرساختی نیز مرز شلمچه با آمادگی مثال‌زدنی در حال فعالیت است. ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان، اعلام کرد که تاکنون بیش از ۱۵ هزار خودرو در پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده مستقر شده‌اند که حدود ۱۳ هزار دستگاه از این تعداد در پارکینگ شلمچه پذیرش شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که ورود زائران با شتاب بیشتری در حال افزایش است و زیرساخت‌های لازم برای مدیریت این حجم از مراجعات به‌خوبی فعال شده‌اند.

حیاتی ضمن قدردانی از مجموعه بهداشت و درمان، خدمات ارائه‌شده به زائران را مطلوب ارزیابی کرد و گفت که تمامی ظرفیت‌های حوزه سلامت برای خدمت‌رسانی مناسب به زائران بسیج شده است.

وی همچنین از آغاز فعالیت ناوگان ریلی ویژه اربعین خبر داد و افزود: از امروز حمل‌ونقل ریلی نیز وارد چرخه جابه‌جایی زائران شده و روزانه ۲۲ رام قطار در مسیر رفت و برگشت، زائران را به‌صورت رایگان تا مرز شلمچه منتقل می‌کنند. این اقدام ارزشمند، گامی مهم در تسهیل تردد، کاهش بار جاده‌ای و افزایش رفاه زائران به شمار می‌رود و در صورت افزایش تقاضا، متناسب با نیاز توسعه خواهد یافت.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان با تأکید بر آمادگی کامل مرز شلمچه برای پذیرش زائران تصریح کرد که همه تمهیدات لازم برای مدیریت تردد، خدمات‌رسانی و تأمین امنیت اندیشیده شده و دستگاه‌های اجرایی به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند.

او همچنین از افزایش سهمیه آب شهرستان خرمشهر به ۱۱۶ هزار مترمکعب خبر داد و خواستار افزایش آن تا ۱۲۰ هزار مترمکعب تا پایان ایام اربعین شد تا در تأمین آب مورد نیاز زائران هیچ مشکلی ایجاد نشود. در همین راستا، آمادگی کامل حوزه آتش‌نشانی نیز مورد تأکید قرار گرفت و خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های آتش‌نشانی در نقاط مختلف و زون‌های پرتردد مستقر شده‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، در کوتاه‌ترین زمان وارد عمل شوند.

حیاتی در ادامه از استقرار ناوگان حمل‌ونقل شهرداری شیراز برای انتقال ۲۴ ساعته زائران، حضور نیروهای خدمات شهری در دو سوی مرز ایران و عراق و همکاری مطلوب مسئولان عراقی قدردانی کرد.

نقش فعال مساجد

در کنار همه این خدمات اجرایی، نباید از نقش پررنگ فعالیت‌های فرهنگی و مردمی غافل شد؛ فعالیت‌هایی که روح اربعین را در متن خدمت‌رسانی زنده نگه می‌دارند. مسعود میرزاپور، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خوزستان از حضور فعال کانون‌های مساجد استان در مسیر پیاده‌روی اربعین، هم در مرزهای داخل کشور و هم در مسیرهای منتهی به عتبات عالیات خبر داد.

به گفته وی، کانون‌های مساجد خوزستان امسال نیز با روحیه‌ای جهادی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، حضوری اثرگذار در خدمت به زائران دارند.

میرزاپور تأکید کرد که این کانون‌ها علاوه بر استقرار و خدمت‌رسانی در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه، در خاک عراق نیز حضوری پررنگ و مؤثر دارند و به زائران سیدالشهدا (ع) خدمت می‌کنند.

وی همچنین به برگزاری مراسم‌های سوگواری و اطعام در سطح شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: این برنامه‌ها فضای خوزستان را یکسره به حال و هوای اربعینی آراسته و تا پایان مراسم با قوت ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، تلاش بر آن بوده که پیوند میان کانون‌های مساجد و زائران، نه‌فقط در مرزها و شهرها، بلکه تا رسیدن زائران به نجف و کربلا استمرار یابد. این حضور در خاک عراق، نمادی از هم‌افزایی امت اسلامی و گسترش شبکه فعالیت‌های فرهنگی مسجدمحور در بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان است.

عمده این خدمات نیز در بخش‌های رفاهی، ترویجی و فرهنگی تعریف شده و شامل برپایی نماز جماعت، پاسخگویی به شبهات، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، آیین‌های سوگواری، تعزیه‌خوانی، اسکان، پذیرایی و فعالیت‌های ویژه کودک و نوجوان می‌شود.

اکنون خوزستان در آستانه اوج روزهای اربعین، تصویری روشن از آمادگی، اخلاص و همت جمعی را پیش چشم کشور قرار داده است. از آمار چشمگیر تردد در شلمچه و چذابه گرفته تا اسکان گسترده، تغذیه منظم، حمل‌ونقل رایگان، آمادگی کامل حوزه سلامت، خدمات شهری، تأمین آب، استقرار موکب‌ها و برنامه‌های فرهنگی، همه و همه نشان می‌دهد که این استان با تمام وجود در مسیر خدمت به زائران حسینی ایستاده است.

اربعین در خوزستان، جلوه‌ای زنده از عشق، ارادت، همدلی و شور حسینی است که در چهره خادمان، مسئولان، موکب‌داران و مردم موج می‌زند. این همان سرمایه عظیم معنوی است که هر سال باشکوه‌تر از گذشته، راه کربلا را هموار می‌کند و پیام جاودانه عاشورا را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد.