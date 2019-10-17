آمادگی بالای چذابه برای بازگشت زائران/۱۱۰ اتوبوس آماده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته فرماندار دشت آزادگان، از ابتدای صفر تا روز گذشته بیش از ۵۰۰ هزار زائر از مرز چذابه وارد کشور عراق شدند.

حمید سیلاوی با اشاره به افزایش موج بازگشت زوار به کشور گفت: از روز گذشته تعداد ورودی ها به کشور بیشتر از خروجی ها شده که از ۵۰۰ هزار زائر نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر از مرز چذابه به کشور بازگشتند.

وی اشاره کرد: تا کنون ۴۴ دستگاه مینی بوس و اتوبوس از ایران برای حمل و نقل زائران به کشور عراق اعزام شدند و ۴۰ دستگاه دیگه آماده اعزام هستند تا بازگشت زائران بهتر صورت گیرد.

سیلاوی تصریح کرد: ۳۰۰ اتوبوس کار انتقال زائران از مرز چذابه به همه نقاط کشور و استان ها را انجام می دهند.

۲۵ هزار خودرو در پارکینگ چذابه

از سوی دیگر علی حسین حسین زاده رئیس قرارگاه اربعین در مرز چذابه نیز گفت: امسال آماده نبودن برخی زیر ساخت ها از جمله جاده موجب نارضایتی مردم و موکب داران شد که با اجرای طرح جامع این مشکلات حل می شود.

وی افزود: جانمایی مواکب یکی دیگر از موارد نارضایتی موکب داران است که این جانمایی براساس نظر مشاوران طرح جامع انجام شده که با اجرای کامل این طرح مشکل دسترسی مردم به این مواکب حل خواهد شد.

رئیس قرارگاه ستاد اربعین در مرز چذابه اظهار کرد: تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار زائر از مرزهای چذابه و شلمچه تردد کرده اند که این میزان تردد نسبت به پارسال رشد چشمگیری داشته است و به علت کمبود برخی زیر ساخت ها در خاک عراق موجب مشکلاتی از جمله حمل و نقل شد که با بسیج کردن امکانات در عراق و انتقال برخی امکانات از کشورمان شاهد حل این مشکلات بودیم.

حسین زاده از آمادگی و تمهیدات لازم برای بازگشت زائران اربعین حسینی خبر داد و تاکید کرد : چندین اتوبوس در پایانه مرزی چذابه آماده انتقال زائران به مناطق مختلف کشور و داخل استان هستند.

وی بیان کرد: هم اکنون بیش از ۲۵ هزار خودرو در پارکینگ مرز چذابه وجود دارد که ۱۱۰ اتوبوس از شهرداری اهواز و شهرهای معین آماده جابجایی زائران در محدوده پایانه و پارکینگ هستند.

ساخت مواکب برای سال آینده

مسئول کمیته اسکان، تغذیه و جذب مشارکت های مردمی ستاد اربعین خوزستان نیز گفت: امسال یک هزار و ۵۰۰ موکب برای خدمت رسانی به زائران ثبت نام که ۸۶ موکب در خاک عراق و چندین موکب در ورودهای چهارگانه استان برپا شده است.

حجت الاسلام سید محمود موسوی با اشاره به اینکه مواکب مستقر در عراق روزانه ۱۰۰ هزار اسکان و ۳۵۰ هزار پرس غذا بین زائران توزیع می کنند، افزود: طبق برنامه در مرز چذابه روزانه ۱۰۰ هزار اسکان و ۱۹۰ هزار پرس غذا و در مرز شلمچه روزانه ۱۰۰ هزار اسکان و ۲۰۰ هزار پرس غذا توسط مواکب بین زائران توزیع می شود.

وی ادامه داد : مردم و نیکوکاران آمادگی خود را برای خدمت رسانی به زائران از جمله اسکان، تغذیه و حتی تردد رایگان اعلام کرده اند و باید از آنها تقدیر کنیم و طبق برنامه ۳۰۰ موکب ثابت که دارای امکاناتی از جمله نماز خانه، محل استراحت و وسایل سرمایشی است ساخته می شود که برخی از آنها آماده شده که اجرای این طرح در کشور نمونه است و از سال آینده ساخت مواکب در شلمچه آغاز می شود.

حجت الاسلام موسوی همچنین از ساخت ۱۰ موکب ویژه خواهران نیز در مرز چذابه خبر داد.

تعطیلی ۶ شهرستان خوزستان

همچنین برای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی، ادارات و مدارس ۶ شهرستان استان خوزستان یکشنبه ۲۸ مهرماه تعطیل شده است.

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در همین زمینه عنوان کرد: این تصمیم به منظور استفاده از همه امکانات برای تسهیل در تعطیلی ۶ شهر خوزستان در روز یکشنبه بازگشت زوار اربعین حسینی اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس ادارات و مدارس روز یکشنبه ۲۸ مهرماه در شهرستانهای اندیمشک، حمیدیه، دشت آزادگان، شوش، آبادان و خرمشهر که در مسیر تردد زوار اربعین حسینی قرار دارند، تعطیل است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: مدارس و ادارات دیگر شهرهای استان روز یکشنبه طبق روال قبلی دایر است.

در روزهای منتهی به اربعین حسینی و در شرایطی که بیشتر زائران عتبات عالیات، زیارت خود را انجام داده اند، موج بازگشتِ زوار اربعینی کربلای معلی در حال افزایش است و پیش بینی شده این روند شتاب بیشتری به خود بگیرد.

استان خوزستان دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه در مرز عراق دارد و تاکنون بیش از یک میلیون نفر از طریق این دو پایانه برای شرکت در مراسم اربعین حسینی عازم عتبات عالیات شده اند.