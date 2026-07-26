بازدید استاندار تهران از خدمت رسانی به زائرین اربعین در نجف اشرف

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در بدو ورود به نجف اشرف مورد استقبال «سعید سیدین»، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در این شهر قرار گرفت و برنامه‌های میدانی خود را با محوریت بررسی نحوه خدمت‌رسانی به زائران آغاز کرد.

معتمدیان در نخستین بخش از این برنامه، با حضور در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف، از بخش‌های مختلف ارائه‌دهنده خدمات به زائران بازدید و نحوه فعالیت مجموعه‌های مستقر در این مرکز را بررسی کرد.

در جریان این بازدید، خدمات کنسولی وزارت امور خارجه، خدمات بیمه ایران، سازمان حج و زیارت و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت و استاندار تهران در جریان فرآیند پاسخ‌گویی و پشتیبانی از زائران قرار گرفت.

استاندار تهران سپس با حضور در مواکب حسینی استان تهران مستقر در نجف اشرف، نحوه پذیرش و اسکان زائران، کیفیت خدمات تغذیه‌ای و میزان آمادگی مجموعه‌های اجرایی و مردمی را از نزدیک بررسی کرد.

در بخش زیرساختی نیز اقدامات مجموعه شرکت‌های برق و شرکت آب و فاضلاب تهران برای پشتیبانی از مواکب و تأمین خدمات مورد نیاز، به‌ویژه آب بهداشتی زائران، ارزیابی شد.

معتمدیان، حفظ کرامت زائران، تأمین امنیت، سلامت، بهداشتی، اسکان مناسب، تغذیه سالم و دسترسی آسان و به‌موقع به خدمات را از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد مواکب و دستگاه‌های حاضر در نجف اشرف دانست.

بر اساس این گزارش این بازدید میدانی با هدف رصد یکپارچه زنجیره خدمت‌رسانی اربعین، از خدمات کنسولی و حمایتی تا اسکان، تغذیه و زیرساخت‌های حیاتی انجام شد تا نیازهای زائران در فضایی ایمن، بهداشتی و متناسب با شأن آنان تأمین شود.