نورصالحی: امروز خیابان و مهارت، دو میدان مهم کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست و بیست و هشتمین جلسه علنی شورا، با گرامیداشت روز ملی فنی و حرفهای و هفته مهارتآموزی، بر اهمیت ارتقای آموزشهای کاربردی و نقش آن در آینده اشتغال و توانمندسازی جوانان تأکید کرد.
وی با اشاره به حضور مسئولان اداره کل آموزش فنی و حرفهای در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: این حضور نشاندهنده جایگاه مهم و اثرگذار مهارتآموزی در شرایط امروز کشور است؛ چراکه در وضعیت کنونی، بیش از هر زمان دیگری باید به سمت آموزشهای اثربخش، کاربردی و متناسب با نیاز جامعه حرکت کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: خروجیهای مجموعه آموزش فنی و حرفهای میتواند نقش مهمی در کاهش بیکاری، افزایش توان اشتغالپذیری جوانان و ایجاد امید در جامعه داشته باشد. اگر جوانان به مهارتهای حرفهای مجهز شوند، هم امکان ورود آنان به بازار کار بیشتر میشود و هم زمینه برای افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت زندگی فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: مهارتآموزی امروز دیگر یک موضوع صرفاً آموزشی نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی است و مدیریت شهری نیز از هر برنامهای که به ارتقای توانمندی نسل جوان، افزایش خوداتکایی و تقویت ظرفیتهای شغلی منجر شود، حمایت خواهد کرد.
حضور مردم، پشتوانه عبور از شرایط سخت است
نورصالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط عمومی کشور و تحولات منطقهای و بینالمللی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که رهنمودهای قائد شهید امت در مقاطع مختلف، مبتنی بر درک عمیق از آینده، واقعیات میدانی و شناخت دقیق از مسیر پیشروی کشور بوده است.
وی افزود: تجربههای مختلف نشان داده است که هر زمان مردم در صحنه حضور داشتهاند و مسئولان نیز به این پشتوانه مردمی تکیه کردهاند، عبور از دشواریها با قدرت بیشتری رقم خورده است. اراده ملت ایران همواره مهمترین سرمایه کشور در برابر تهدیدها، فشارها و توطئههای دشمنان بوده و هست.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه استکبار جهانی توان مقابله با اراده ملت ایران را ندارد، تصریح کرد: تا زمانی که تهدید دشمنان جدی است، حضور مردم در میدان نیز اهمیت دارد و نباید این حضور را صرفاً محدود به یک مقطع زمانی دانست. در چنین شرایطی همه مسئولان وظیفه دارند از حضور مردم حمایت کنند، پشتیبان اراده آنان باشند و از رزمندگانی که با صلابت در برابر دشمن ایستادهاند، قدردانی کنند.
وی ادامه داد: نیروهایی که در سختترین شرایط از عزت، امنیت، استقلال و اقتدار کشور دفاع میکنند، شایسته بالاترین سطح حمایت و پشتیبانی هستند و ملت ایران نیز نشان داده است که در برابر تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، با وحدت، ایستادگی و انسجام پاسخ خواهد داد.
اربعین باید پرشور بماند
نورصالحی در ادامه با اشاره به در پیش بودن مراسم اربعین حسینی اظهار کرد: اربعین تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه جلوهای بزرگ از همبستگی امت اسلامی، حرکت مردمی و نمایش عظمت فرهنگی و اعتقادی ملتهاست و از این رو باید با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود.
وی گفت: مدیریت شهری نیز همانند سالهای گذشته در این مسیر وظایف مشخصی بر عهده دارد و باید در حوزه خدمات، پشتیبانی و هماهنگیهای لازم ایفای نقش کند. البته امسال با توجه به شرایط موجود، حضور در میادین مختلف نیز ضروری است، اما این مسئله نباید به کاهش شور و گستردگی راهپیمایی عظیم اربعین منجر شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: لازم است تدابیری اندیشیده شود که هم حضور مردم در صحنههای مورد نیاز حفظ شود و هم راهپیمایی اربعین پرشمار و باشکوه باقی بماند؛ از همین رو بر کوتاهتر شدن زمان سفر و برنامهریزی دقیقتر برای تسهیل حضور زائران تأکید میشود.
اصلاح الگوی مصرف یک ضرورت ملی است
وی در بخش دیگری از نطق خود به موضوع مصرف انرژی و ضرورت بازنگری در شیوه استفاده از منابع اشاره کرد و گفت: امروز همه مردم باید در حوزههایی همچون آب، برق، گاز، سوخت و بهویژه بنزین، الگوی مصرف خود را اصلاح کنند؛ زیرا کشور در شرایطی قرار دارد که مدیریت منابع و پرهیز از اسراف، یک ضرورت جدی و ملی به شمار میرود.
نورصالحی خاطرنشان کرد: اگرچه بخش مهمی از مسئولیت در این حوزه بر عهده دستگاههای اجرایی و سیاستگذاران است، اما بدون همراهی مردم، فرهنگسازی و رعایت اصول مصرف بهینه، عبور از چالشهای موجود دشوار خواهد بود.
وی افزود: کاهش وابستگی به واردات، تقویت تولید داخلی و استفاده بهتر از ظرفیتهای ملی، نیازمند آن است که همه بخشها از خانوادهها گرفته تا نهادهای اجرایی، در مسیر صرفهجویی و استفاده درست از منابع حرکت کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی مردم، پشتیبانی مسئولان، تقویت روحیه همبستگی ملی و ایستادگی نیروهای مسلح و جبهه مقاومت، کشور بتواند با قدرت بیشتری از شرایط فعلی عبور کند و شاهد پیروزیهای بیشتر، تضعیف دشمنان و پیشرفت روزافزون جمهوری اسلامی ایران باشیم.
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