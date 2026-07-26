به گزارش خبرنگار مهر، پرونده «قلعهها و استحکامات تاریخی الموت» صبح یکشنبه در جریان اجلاس کمیته میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) که در کرهجنوبی برگزار شد، با رأی اعضای این کمیته در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.
با این ثبت، استان قزوین برای نخستین بار صاحب یک اثر ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو شد؛ اتفاقی که از آن به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و تاریخی استان در سالهای اخیر یاد میشود.
پرونده ثبت جهانی الموت به صورت زنجیرهای تدوین شده و مجموعهای از قلعهها و استحکامات تاریخی این منطقه را دربر میگیرد؛ آثاری که به دلیل ارزشهای تاریخی، معماری و نقش آنها در تحولات سیاسی و فرهنگی ایران، واجد ارزش جهانی شناخته شدند.
ثبت جهانی این مجموعه، نتیجه سالها پژوهش، مستندسازی، حفاظت و پیگیری دستگاههای متولی میراث فرهنگی است و میتواند نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای تاریخی الموت، توسعه گردشگری و افزایش حفاظت از این میراث ارزشمند ایفا کند.
استان قزوین با پیشینهای غنی در حوزه تاریخ و تمدن، تاکنون اثری در فهرست میراث جهانی یونسکو نداشت و ثبت جهانی قلعههای تاریخی الموت، نقطه عطفی در تاریخ میراث فرهنگی این استان محسوب میشود.
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