به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام پیاده‌روی اربعین حسینی و بازگشت زائران کربلای معلی، موکب سیدالشهدا (ع) در مسیر تردد زائران در شهرستان آوج برپا شده و در کنار خدمات رفاهی و پذیرایی، مجموعه‌ای از غرفه‌های فرهنگی با همت «دختران حاج قاسم» فعالیت خود را آغاز کرده است.

این غرفه‌ها با هدف ترویج فرهنگ دینی، ارتقای آگاهی عمومی و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی زائران و خانواده‌ها راه‌اندازی شده و بخش‌های متنوعی از جمله حجاب و عفاف، کتاب و کتابخوانی، مهدویت، مشاوره دینی و خانواده و غرفه ویژه کودک را شامل می‌شود.

آیین افتتاح این غرفه‌های فرهنگی با حضور امام جمعه شهرستان آوج، فرماندار، فرمانده سپاه ناحیه حضرت ابوالفضل (ع) و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.