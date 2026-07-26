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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

غرفه‌های فرهنگی «دختران حاج قاسم» در مسیر زائران اربعین آوج برپا شد

غرفه‌های فرهنگی «دختران حاج قاسم» در مسیر زائران اربعین آوج برپا شد

آوج- همزمان با ایام بازگشت زائران اربعین حسینی، مجموعه‌ای از غرفه‌های فرهنگی با همت «دختران حاج قاسم» در موکب سیدالشهدا (ع) شهرستان آوج راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام پیاده‌روی اربعین حسینی و بازگشت زائران کربلای معلی، موکب سیدالشهدا (ع) در مسیر تردد زائران در شهرستان آوج برپا شده و در کنار خدمات رفاهی و پذیرایی، مجموعه‌ای از غرفه‌های فرهنگی با همت «دختران حاج قاسم» فعالیت خود را آغاز کرده است.

این غرفه‌ها با هدف ترویج فرهنگ دینی، ارتقای آگاهی عمومی و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی زائران و خانواده‌ها راه‌اندازی شده و بخش‌های متنوعی از جمله حجاب و عفاف، کتاب و کتابخوانی، مهدویت، مشاوره دینی و خانواده و غرفه ویژه کودک را شامل می‌شود.

آیین افتتاح این غرفه‌های فرهنگی با حضور امام جمعه شهرستان آوج، فرماندار، فرمانده سپاه ناحیه حضرت ابوالفضل (ع) و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.

کد مطلب 6899399

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