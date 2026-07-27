به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالحی ظهر دوشنبه در رویداد استانی توانمندسازی و شبکهسازی فعالان عرصه عفاف و حجاب اظهار کرد: این رویداد با هدف ارتقای توانمندی فعالان فرهنگی، انتقال تجربه، بهرهگیری از ظرفیت استادان متخصص و افزایش اثربخشی اقدامات فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب برگزار شده است.
وی با اشاره به چالشهای موجود در این حوزه افزود: امروز با ناهنجاریهای فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب مواجه هستیم که آثار آن در برخی دستگاههای اجرایی و سطح جامعه قابل مشاهده است و برای رفع آن باید اقدامات فرهنگی مؤثر و مستمر در دستور کار قرار گیرد.
معاون اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین با تأکید بر مأموریتهای قانونی این نهاد، تصریح کرد: ارزیابی مستمر، تعامل با مدیران دستگاههای اجرایی و پیگیری اجرای ضوابط عفاف و حجاب از برنامههای این ستاد است.
صالحی همچنین از رابطان عفاف و حجاب دستگاههای اجرایی خواست با همکاری دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر و مدیران دستگاهها، در اجرای برنامههای فرهنگی و تحقق شاخصهای عفاف و حجاب نقش فعالتری ایفا کنند.
وی تأکید کرد: همافزایی میان کنشگران فرهنگی و شبکهسازی فعالان این حوزه، زمینهساز تقویت جبهه فرهنگی و افزایش اثرگذاری برنامههای مرتبط با عفاف و حجاب خواهد بود.
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