آغاز واریز یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان گیلانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن همتی صبح یکشنبه از آغاز مرحله نخست واریز یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان این استان خبر داد و گفت: این پرداخت ها مربوط به کشاورزانی است که از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ نسبت به خرید کودهای فسفات و پتاس از کارگزاریهای مجاز زیر مجموعه این شرکت اقدام کردهاند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان با اشاره به اهداف کلان این طرح، تصریح کرد: اجرای این برنامه مستقیماً در راستای دستورات هیئت دولت و از برنامههای راهبردی وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان و تقویت امنیت غذایی کشور صورت میگیرد و هدف اصلی آن، کاهش هزینههای تمامشده تولید و تسهیل دسترسی بهرهبرداران به نهادههای اساسی است.
همتی در خصوص زمان بندی اجرای این طرح اظهار داشت: مرحله نخست پرداخت یارانه نقدی کودهای مذکور از تاریخ سوم مردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده است و کشاورزان مشمول میتوانند با مراجعه به مراکز و کارگزاریهای زیر مجموعه این شرکت و ارائه شماره شبا بانک کشاورزی خود، از این تسهیلات بهرهمند شوند.
وی در پایان از تمامی کشاورزان استان خواست تا هرچه سریعتر نسبت به تکمیل اطلاعات و دریافت یارانه خود اقدام کنند.
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