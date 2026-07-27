آغاز واریز یارانه کودهای فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان سمنانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدابخشی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی سمنان از آغاز واریز یارانه نقدی خرید کودهای فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان استان خبر داد و بیان داشت: پرداخت یارانه بر اساس اطلاعات خرید ثبتشده در سامانههای مربوطه انجام میشود.
وی توضیح داد: کشاورزانی که از هشتم اردیبهشتماه سال جاری نسبت به خرید کودهای فسفاته و پتاسه از طریق کارگزاری های مجاز اقدام کردند، مشمول دریافت این یارانه هستند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان توضیح داد: هدف از اجرای این طرح حمایت از تولید، مصرف بهینه کودهای پایه، افزایش حاصلخیزی خاک، ارتقای عملکرد محصولات کشاورزی، کاهش هزینههای تأمین نهادههای کشاورزی و تسهیل دسترسی بهرهبرداران به کودهای فسفاته و پتاسه است.
خدابخشی با اشاره به روند دریافت این یارانه اظهار داشت: کشاورزانی که در بازه زمانی اعلامشده از کارگزاریهای مجاز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کودهای فسفاته و پتاسه خریداری کردند، برای بهرهمندی از این حمایت باید با مراجعه به کارگزاریهای مجاز، شماره شبای بانکی خود را ارائه کنند.
وی تأکید کرد: حمایت از کشاورزان و تأمین بهموقع نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی از اولویتهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است و اجرای برنامههای حمایتی در کنار تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی، نقش مؤثری در کاهش هزینههای تولید، افزایش بهرهوری و پایداری تولید محصولات کشاورزی خواهد داشت.
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