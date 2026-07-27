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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

آغاز واریز یارانه کودهای فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان سمنانی

آغاز واریز یارانه کودهای فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان سمنانی

سمنان- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سمنان با بیان اینکه واریز یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان سمنانی آغاز شد، گفت: این اقدام اهرمی برای کاهش هزینه‌های تولید است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدابخشی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی سمنان از آغاز واریز یارانه نقدی خرید کودهای فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان استان خبر داد و بیان داشت: پرداخت یارانه بر اساس اطلاعات خرید ثبت‌شده در سامانه‌های مربوطه انجام می‌شود.

وی توضیح داد: کشاورزانی که از هشتم اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به خرید کودهای فسفاته و پتاسه از طریق کارگزاری های مجاز اقدام کردند، مشمول دریافت این یارانه هستند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان توضیح داد: هدف از اجرای این طرح حمایت از تولید، مصرف بهینه کودهای پایه، افزایش حاصلخیزی خاک، ارتقای عملکرد محصولات کشاورزی، کاهش هزینه‌های تأمین نهاده‌های کشاورزی و تسهیل دسترسی بهره‌برداران به کودهای فسفاته و پتاسه است.

خدابخشی با اشاره به روند دریافت این یارانه اظهار داشت: کشاورزانی که در بازه زمانی اعلام‌شده از کارگزاری‌های مجاز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کودهای فسفاته و پتاسه خریداری کردند، برای بهره‌مندی از این حمایت باید با مراجعه به کارگزاری‌های مجاز، شماره شبای بانکی خود را ارائه کنند.

وی تأکید کرد: حمایت از کشاورزان و تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی از اولویت‌های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است و اجرای برنامه‌های حمایتی در کنار تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و پایداری تولید محصولات کشاورزی خواهد داشت.

کد مطلب 6900621

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