آغاز واریز یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهدوی صبح بک شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز واریز مرحله نخست یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان واجد شرایط استان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای سیاستهای حمایتی وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش هزینههای تولید، افزایش بهرهوری و ترغیب بهرهبرداران به استفاده از نهادههای استاندارد و باکیفیت در حال اجراست.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از آغاز فرآیند واریز یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان استان خبر داد و اظهار کرد: با اجرایی شدن تصمیم وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر پرداخت یارانه نقدی به بهرهبرداران، نخستین مرحله از واریز این یارانهها مطابق برنامه زمانبندی تعیینشده به حساب کشاورزان واجد شرایط استان انجام شده است.
وی با بیان اینکه این طرح با هدف حمایت از بخش کشاورزی، کاهش هزینههای تولید و تشویق کشاورزان به مصرف کودهای استاندارد و باکیفیت اجرا میشود، افزود: کشاورزانی که کودهای فسفاته و پتاسه مورد نیاز خود را از طریق کارگزاریهای مجاز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تهیه و مصرف کردهاند، مشمول دریافت این یارانه خواهند بود و پرداختها به صورت مرحلهای برای سایر واجدان شرایط نیز ادامه خواهد یافت.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقش نهادههای استاندارد در افزایش عملکرد مزارع و باغات، تصریح کرد: مصرف صحیح و بهموقع کودهای فسفاته و پتاسه نقش مهمی در بهبود حاصلخیزی خاک، افزایش کیفیت محصولات و ارتقای بهرهوری تولیدات کشاورزی دارد و تخصیص یارانه نقدی به این نهادههای راهبردی، اقدامی مؤثر در حمایت از تولید پایدار و تقویت امنیت غذایی کشور به شمار میرود.
مهدوی ادامه داد: اجرای این سیاست حمایتی، ضمن کاهش فشار هزینههای تولید بر کشاورزان، زمینه را برای دسترسی آسانتر بهرهبرداران به نهادههای مورد نیاز فراهم میکند و موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان برای استفاده از کودهای باکیفیت و استاندارد خواهد شد.
وی با اشاره به مسئولیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اجرای این طرح گفت: این شرکت به عنوان بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی، تمامی ظرفیتهای خود را برای اجرای دقیق، سریع و شفاف این ابلاغیه به کار گرفته است تا یارانهها در کوتاهترین زمان ممکن به حساب کشاورزان واقعی واریز شود و روند تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی در استان بدون وقفه ادامه یابد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در پایان از کشاورزانی که تاکنون نسبت به خرید کودهای فسفاته و پتاسه اقدام کردهاند اما هنوز شماره شبای بانک کشاورزی خود را در سامانه ثبت نکردهاند، خواست هرچه سریعتر با مراجعه به کارگزاریهای مجاز توزیع کود، نسبت به تکمیل اطلاعات بانکی خود اقدام کنند تا فرآیند پرداخت یارانه بدون تأخیر انجام شود.
وی همچنین از تمامی کارگزاران توزیع کود در سطح استان خواست با تسریع در ثبت و تکمیل اطلاعات بهرهبرداران، زمینه پرداخت سریعتر یارانهها و بهرهمندی کشاورزان واجد شرایط از این حمایت دولتی را فراهم کنند.
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