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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

توقیف کامیون حامل ۱.۷ تن چوب بید غیرمجاز در اسلامدشت

توقیف کامیون حامل ۱.۷ تن چوب بید غیرمجاز در اسلامدشت

مریوان- یک دستگاه کامیون حامل هزار و ۷۰۰ کیلوگرم مقطوعات چوبی بید بدون مجوز قانونی، با همکاری نیروهای انتظامی در روستای اسلامدشت توقیف و پرونده تخلف برای متخلف به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی دریافت گزارشی مبنی بر حمل و جابه‌جایی چوب‌آلات غیرمجاز در روستای اسلامدشت از توابع شهرستان مریوان، صبح یکشنبه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی با هماهنگی مسئولان مربوطه برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

در جریان این عملیات که با همکاری پاسگاه انتظامی اسلامدشت انجام شد، یک دستگاه کامیون ۱۰ چرخ حامل مقطوعات چوبی بدون مجوز قانونی شناسایی و متوقف شد.

در بازرسی از این کامیون، یک هزار و ۷۰۰ کیلوگرم چوب بید غیرمجاز کشف و ضبط شد و خودرو نیز با هماهنگی مقام قضایی توقیف و به اداره مربوطه منتقل شد.

برای متخلف این پرونده نیز مراحل قانونی طی و پرونده تخلفاتی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

کد مطلب 6899419

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