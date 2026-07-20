به گزارش خبرنگار مهر، آیین رهاسازی بچه‌ماهیان خاویاری حاصل از تکثیر مولدین پرورشی عصر دوشنبه دوشنبه در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان شهید رجایی مازندران با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل شیلات مازندران، مدیرعامل اتحادیه صیادی پره و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه شیلات برگزار شد.

در این برنامه، بچه‌ماهیان خاویاری که برای نخستین بار در کشور از مولدین پرورشی تکثیر شده‌اند، به منظور تقویت ذخایر طبیعی، کمک به احیای جمعیت ماهیان خاویاری و حفظ پایداری اکوسیستم دریای خزر در رودخانه‌های استان رهاسازی شدند.

نیما حسین زاده مدیرکل شیلات مازندران در این مراسم با بیان اینکه اجرای این طرح حاصل توان علمی، فنی و تخصصی مجموعه شیلات است، گفت: استفاده از مولدین پرورشی در فرآیند تکثیر، ظرفیت جدیدی برای بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری ایجاد کرده و می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از این گونه‌های ارزشمند ایفا کند.

حسین‌زاده افزود: همراهی و مشارکت جامعه صیادی استان در اجرای این برنامه، بیانگر تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران برای صیانت از ذخایر آبزی و منابع ملی دریای خزر است.

وی با اشاره به اهمیت استمرار برنامه‌های بازسازی ذخایر آبزیان اظهار کرد: اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر حفاظت از تنوع زیستی، در پایداری فعالیت‌های شیلاتی، حمایت از معیشت صیادان و تأمین آینده صید در سواحل شمالی کشور نیز نقش مهمی دارد.

به گزارش مهر، اجرای این طرح برای نخستین بار در کشور با بهره‌گیری از بچه‌ماهیان حاصل از مولدین پرورشی، از مهم‌ترین برنامه‌های نوین شیلات ایران در مسیر احیا و حفاظت از ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری دریای خزر به شمار می‌رود.