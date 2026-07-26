آمادگی کامل ناوگان گیلان برای اربعین؛ ۴۵۰۰ زائر اعزام شدند

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی استان برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و با اشاره به آمار عملکرد شبانهروز گذشته، اظهار کرد: تا ساعت ۱۲ شب گذشته، ۱۵۰ دستگاه اتوبوس، تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ زائر را از استان گیلان به مقصد مرزهای خوزستان اعزام کردهاند و این روند با حداکثر توان ادامه دارد.
وی با تأکید بر اینکه تمامی ظرفیتهای حمل و نقل مسافری گیلان برای جا به جایی ایمن، منظم و مطلوب زائران به کار گرفته شده است، افزود: با برگزاری نشست های هماهنگی با شرکت های حمل و نقل مسافری و بهرهگیری از ظرفیت مدیران فنی و رانندگان، تمهیدات لازم برای اعزام زائران پیشبینی شده تا خدماترسانی بدون وقفه و مطابق با ضوابط و استانداردهای ایمنی انجام شود.
معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان در خصوص اقدامات نظارتی در ایام اربعین، تصریح کرد: بازدید مستمر از ناوگان، کنترل وضعیت فنی خودروها، نظارت بر سلامت رانندگان، رعایت ساعات مجاز کار و استراحت و همچنین پایش نرخ بلیت، از مهمترین برنامههای نظارتی این ادارهکل در این ایام است.
وی با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی زائران برای جلوگیری از ازدحام، از آنان خواست تا بلیت سفر خود را تنها از شرکتها و مراکز مجاز تهیه کرده و سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
حدادی در پایان با اشاره به استقرار اکیپهای نظارتی در پایانههای مسافربری استان، خاطرنشان کرد: کارشناسان این ادارهکل بهصورت شبانهروزی بر روند اعزام زائران، کیفیت خدمات ارائهشده و عملکرد شرکتهای حملونقل مسافری نظارت خواهند داشت تا سفری ایمن و آرام برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم شود.
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