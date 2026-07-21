به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح سه شنبه در سومین جلسه کمیته حملونقل و سوخت اربعین حسینی با اشاره به برنامهریزی لازم برای مدیریت سفرهای اربعین اظهار کرد: از ماههای گذشته جلسات تخصصی متعددی با شرکتهای حملونقل مسافری، انجمنهای صنفی و دستگاههای مرتبط برگزار شده تا نیازهای ناوگان بهصورت دقیق احصا و برای جابهجایی زائران برنامهریزی شود.
وی با بیان اینکه سهمیهبندی ناوگان بر اساس ظرفیت خودروها، مسیرهای اعزام و میزان تقاضا انجام شده است، افزود: همزمان با آغاز اعزام زائران از اول مردادماه، تمامی ظرفیتهای حملونقل مسافری استان برای ارائه خدمات ایمن، منظم و مطلوب به کار گرفته خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان از آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی، گشتهای راهداری، راهدارخانهها و عوامل پشتیبانی خبر داد و اضافه کرد: عملیات آمادهسازی محورهای مواصلاتی، ارتقای ایمنی مسیرها، رفع نواقص و ساماندهی تجهیزات ایمنی پیش از آغاز سفرهای اربعین انجام شده است.
قدمی همچنین از استقرار چهار تیم عملیاتی متشکل از کارشناسان فنی و پشتیبانی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان در مرز مهران خبر داد و تصریح کرد: این تیمها با هدف پشتیبانی از ناوگان اعزامی و تسهیل خدماترسانی به زائران در این پایانه مرزی مستقر خواهند شد.
وی با تأکید بر نظارت مستمر بر عملکرد ناوگان مسافری خاطرنشان کرد: تمامی شرکتهای حملونقل و رانندگان موظف به رعایت کامل ضوابط ایمنی و مقررات حملونقل هستند و تیمهای نظارتی ادارهکل بهصورت مستمر کیفیت خدمات و عملکرد ناوگان را رصد خواهند کرد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان با اشاره به قرار گرفتن این استان در مسیر کریدور تهران–مشهد، نقش سمنان را در جابهجایی زائران اربعین مهم دانست و یادآور شد: تمامی امکانات، تجهیزات و ظرفیتهای انسانی راهداری استان برای فراهم کردن سفری ایمن، روان و آرام برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بسیج شده است.
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