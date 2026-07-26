به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح روز یکشنبه در آیین گشایش موکب مرکزی مردمی شهرستان ایلام، اظهار کرد: موکب‌داران پیشگامان و جلوداران خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هستند و با حضور خود، شکوه رویداد بزرگ اربعین را به نمایش می‌گذارند.

وی یادآور شد: موکب‌داران مفهوم واقعی خدمت را معنا می‌کنند و نشان می‌دهند که هرگاه اعتماد، همدلی و هدف مشترک میان مردم شکل بگیرد، هیچ مانع پشتیبانی و اقتصادی نمی‌تواند سد راه تحقق هدف بزرگ خدمت‌رسانی شود.

استاندار ایلام ادامه داد: موکب‌ها جلوه‌ای از سخاوت، فرهنگ ایثار، تقویت پیوندهای انسانی و الگویی موفق از سازماندهی مردمی برای مدیریت گردهمایی‌های بزرگ هستند.

وی با قدردانی از تلاش موکب‌داران در سراسر استان، گفت: موکب‌های مستقر در مسیر بازگشت زائران نیز نقش مهم و ارزشمندی در تکمیل چرخه خدمت‌رسانی دارند و با توجه به ایجاد دوربرگردان جدید، انتظار می‌رود روند یاری‌رسانی در این بخش با سهولت بیشتری انجام شود.

استاندار ایلام تأکید کرد: مجموعه مدیریت استان در کنار موکب‌داران خواهد بود و هر کاری که برای خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) لازم باشد، با افتخار انجام خواهد داد.

کرمی با سپاسگزاری از کوشش موکب‌داران، آنان را پیشگامان خدمت به زائران اربعین دانست و برای همه خادمان این عرصه آرزوی توفیق کرد.