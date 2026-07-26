مراسم جاماندگان اربعین زنجان امسال با برنامه ریزی ویژه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی و برنامهریزی برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی در استان زنجان، با بیان اینکه برنامهریزی مراسم امسال با رویکرد استفاده از ظرفیتهای مردمی و ایجاد نظم بیشتر انجام شده است، اظهار کرد: بر اساس بررسیهای صورتگرفته، مراسم جاماندگان اربعین در مرکز استان در مسیر گاوازنگ شهر زنجان برگزار میشود و تلاش شده است با مدیریت بهتر، از مشکلات و پراکندگیهای سال گذشته جلوگیری شود.
وی با قدردانی از حمایتها، همراهیها و رهنمودهای ارزشمند نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان، افزود: هدایتها و حمایتهای ایشان در رفع موانع و فراهم شدن زمینه اجرای دقیق و منسجم برنامهها، نقش مؤثری داشته و موجب همافزایی دستگاههای اجرایی در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم شده است.
فرماندار زنجان با اشاره به نتایج نظرسنجی انجامشده از شهروندان گفت: نظرسنجی با جامعه آماری مناسب و همچنین بررسی دیدگاههای دستگاههای نظارتی، رسانهای و مسئولان مرتبط نشان داد که مردم زنجان هم به حضور در مسیر گاوازنگ و هم به پیادهروی در داخل شهر علاقهمند هستند.
کاظمی ادامه داد: بر همین اساس تصمیم گرفته شد مراسم امسال در دو نوبت صبح و عصر برگزار شود و مسئولیت اجرای هر بخش نیز به صورت مستقل و با مدیریت مشخص تعیین شود تا ضمن پاسخگویی به مطالبات مردمی، امکان ارائه خدمات بهتر و مدیریت مطلوبتر فراهم شود.
وی افزود: مراسم پیادهروی نوبت صبح روز اربعین از ساعت هشت صبح آغاز و تا اقامه نماز ظهر ادامه خواهد داشت. این برنامه در منطقه گاوازنگ با قرائت پرفیض زیارت عاشورا آغاز میشود و مسئولیت برگزاری آن بر عهده ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و خادمان شهدای گمنام خواهد بود.
فرماندار زنجان خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم عصر اربعین نیز با مسئولیت سپاه ناحیه زنجان انجام خواهد شد و تمامی دستگاههای اجرایی، خدماترسان و فرهنگی در اجرای هر دو برنامه همکاری و مشارکت خواهند داشت.
وی با تأکید بر ضرورت پیشبینی تمهیدات لازم برای رفاه شهروندان و عزاداران گفت: اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی، تعیین و ایمنسازی پارکینگهای خودرو در مبادی ورودی و محلهای تجمع، ساماندهی مسیرهای تردد و برنامهریزی دقیق برای مدیریت جمعیت از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود تا عزاداران بتوانند با آرامش و سهولت در این مراسم حضور یابند.
کاظمی تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماترسان، شهرداری و سایر مجموعههای مسئول موظف هستند حمایت و پشتیبانی لازم را از هر دو برنامه به عمل آورند تا با مدیریت صحیح، تقسیم دقیق وظایف میان کمیتههای امنیتی، انتظامی، ترافیکی، فرهنگی و خدماتی و پرهیز از پراکندگیهای سال گذشته، مراسم جاماندگان اربعین حسینی در فضایی ایمن، منظم و باشکوه برگزار شود.
وی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی و مذهبی استان تأکید کرد و گفت: میتوان از توانمندیهای حسینیه اعظم، زینبیه اعظم، هیئتهای مذهبی و دستگاههای فرهنگی در قالب برپایی موکبهای متعدد در مسیر عبور عزاداران استفاده کرد تا علاوه بر ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی، زمینه ترویج معارف عاشورایی و نشر ارزشهای دینی و فرهنگی نیز بیش از پیش فراهم شود.
فرماندار زنجان گفت: با همدلی، هماهنگی و مشارکت همه دستگاهها و حضور گسترده مردم، مراسم جاماندگان اربعین حسینی امسال در زنجان با شکوهی بیشتر، نظم مطلوبتر و رضایت عمومی برگزار شود.
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