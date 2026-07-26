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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

خدمت‌رسانی به زائران اربعین جلوه‌ای از ایمان و اقتدار ملی است

خدمت‌رسانی به زائران اربعین جلوه‌ای از ایمان و اقتدار ملی است

ایلام- فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام گفت: خدمت‌رسانی به زائران اربعین در شرایط جنگی، جلوه‌ای از ایمان و اقتدار ملت ایران است‌.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی صبح یکشنبه در آیین افتتاح موکب مرکزی مردمی شهر ایلام، با تأکید بر آمادگی کامل برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، گفت: خدمت‌رسانی به زائران در شرایط جنگی، جلوه‌ای از ایمان، وحدت و اقتدار ملت ایران است و مردم و مسئولان با همدلی، میزبان شایسته عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) خواهند بود.

وی با اشاره به نقش استان ایلام به عنوان مهم‌ترین گذرگاه مرزی تردد زائران اربعین افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، امدادی و خدمات‌رسان در کنار موکب‌های مردمی با هماهنگی کامل برای تأمین امنیت، رفاه و ارائه خدمات مطلوب به زائران بسیج شده‌اند تا روند تردد با سهولت و آرامش انجام شود.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) ایلام، حضور پرشور مردم در برپایی موکب‌ها و پذیرایی از زائران را نماد فرهنگ ایثار و مهمان‌نوازی مردم استان دانست و تصریح کرد: اقشار مختلف مردم با عشق و ارادت به سیدالشهدا(ع) در مسیرهای منتهی به مرز مهران، خدمات متنوعی از جمله اسکان، تغذیه، خدمات درمانی و رفاهی را به زائران ارائه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز خدمت به زائران اربعین تنها یک اقدام فرهنگی و مذهبی نیست، بلکه نمایش اقتدار، انسجام ملی و روحیه مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدهاست و برگزاری باشکوه این حماسه عظیم، پیام روشنی از وحدت، امنیت و پایداری جمهوری اسلامی به جهانیان مخابره خواهد کرد.

کد مطلب 6899474

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