به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی صبح یکشنبه در آیین افتتاح موکب مرکزی مردمی شهر ایلام، با تأکید بر آمادگی کامل برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، گفت: خدمت‌رسانی به زائران در شرایط جنگی، جلوه‌ای از ایمان، وحدت و اقتدار ملت ایران است و مردم و مسئولان با همدلی، میزبان شایسته عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) خواهند بود.

وی با اشاره به نقش استان ایلام به عنوان مهم‌ترین گذرگاه مرزی تردد زائران اربعین افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، امدادی و خدمات‌رسان در کنار موکب‌های مردمی با هماهنگی کامل برای تأمین امنیت، رفاه و ارائه خدمات مطلوب به زائران بسیج شده‌اند تا روند تردد با سهولت و آرامش انجام شود.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) ایلام، حضور پرشور مردم در برپایی موکب‌ها و پذیرایی از زائران را نماد فرهنگ ایثار و مهمان‌نوازی مردم استان دانست و تصریح کرد: اقشار مختلف مردم با عشق و ارادت به سیدالشهدا(ع) در مسیرهای منتهی به مرز مهران، خدمات متنوعی از جمله اسکان، تغذیه، خدمات درمانی و رفاهی را به زائران ارائه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز خدمت به زائران اربعین تنها یک اقدام فرهنگی و مذهبی نیست، بلکه نمایش اقتدار، انسجام ملی و روحیه مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدهاست و برگزاری باشکوه این حماسه عظیم، پیام روشنی از وحدت، امنیت و پایداری جمهوری اسلامی به جهانیان مخابره خواهد کرد.