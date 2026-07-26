سرهنگ مرتضی ملکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی در نگهداری موتورسیکلت، از شهروندان خواست با عمل به توصیه‌های پلیس، احتمال سرقت وسایل نقلیه خود را کاهش دهند.

وی که فرمانده انتظامی دماوند است، اظهار کرد: رعایت چند نکته ساده اما کاربردی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت و افزایش امنیت اموال شهروندان داشته باشد.

ملکی افزود: شهروندان از رها کردن موتورسیکلت در مکان‌های خلوت و کم‌تردد خودداری کرده و تا حد امکان وسیله نقلیه خود را در محل‌های روشن، پرتردد و دارای دید مناسب پارک کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند با تأکید بر لزوم بررسی مدارک هنگام خرید موتورسیکلت، تصریح کرد: خریداران باید مدارک و اوراق شناسایی را با شماره‌های درج‌شده روی موتورسیکلت تطبیق دهند و هنگام ترک وسیله، حتی برای مدت کوتاه نیز سوئیچ را روی آن باقی نگذارند.

وی استفاده از قفل چرخ، قفل کمکی، زنجیر ایمنی و قفل کتابی را از مهم‌ترین راهکارهای افزایش امنیت موتورسیکلت برشمرد و گفت: در صورت معیوب بودن جاسوئیچی، مالکان باید در کوتاه‌ترین زمان نسبت به تعویض آن اقدام کنند.

ملکی در پایان از شهروندان خواست از سپردن موتورسیکلت به افراد غیرمطمئن خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.