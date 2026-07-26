به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاحیه ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد.

در اصلاحیه جدید، دو متن جدید جایگزین تبصره (۲) و (۳) این ماده شده است.

بر اساس متن جدیدی که جایگزین تبصره (۲) ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم شده است، اگر در محاسبه ماخذ یا درآمد مشمول مالیات بیش‌برآوردی صورت گرفته باشد رسیدگی به آن منوط به تایید اداره کل امور مالیاتی ذیربط است. پیش از این رسیدگی به موضوع بیش‌برآوردی مشروط به تایید دادستان انتظامی مالیاتی بود که این امر ضمن اخلال در وظایف دادستانی، باعث طولانی شدن فرایند قطعیت پرونده ‌ها می شد.

همچنین بر اساس متن جدیدی که جایگزین تبصره (۳) ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم شده است، چنانچه مودی مالیاتی به استناد آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب قوانین موخر یا بر اساس قوانین و مقررات موضوعه، مستحق برخورداری از معافیت، اعتبار، مشوق مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی را داشته باشد و این امر منجر به کاهش مالیات یا عوارض یا جرائم مالیاتی شود، با احراز شرایط توسط اداره‌کل امور مالیاتی ذیربط مشمول برخورداری از این مزایا قرار خواهد گرفت.

اصلاح این تبصره٬ها که به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته است ضمن صیانت از حقوق مودیان مالیاتی، موجب تسریع در فرایند قطعیت و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی می‌گردد.

بر اساس این گزارش، متن زیر جایگزین تبصره‌های (۲) و (۳) ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم شده است:

تبصره ۲- در صورتی که در محاسبه مأخذ یا درآمد مشمول مالیات بیش‌برآوردی صورت گرفته باشد و مراتب به تأیید اداره‌کل امور مالیاتی ذی‌ربط برسد و این امر منجر به کاهش مالیات یا جرائم متعلقه شود، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود.

تبصره ۳- چنانچه مؤدی مالیاتی به استناد آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب قوانین مؤخر یا براساس قوانین و مقررات موضوعه، استحقاق استفاده از معافیت، اعتبار، مشوق مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی را داشته و این امر منجر به کاهش مالیات یا عوارض یا جرائم مالیاتی شود، با احراز شرایط توسط اداره‌کل امور مالیاتی ذی‌ربط مطابق مقررات این ماده اقدام خواهد شد.