خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شلمچه این روزها فقط یک مرز نیست؛ نقطه‌ای است که میلیون‌ها دل عاشق را به سمت کربلا پیوند می‌دهد. در میان خیل زائرانی که از مسیرهای مختلف خود را به این گذرگاه عشق می‌رسانند، موکب‌ها به مثابه پناهی کوتاه اما پرمهر، مأمن خستگان راه هستند؛ جایی که یک لیوان چای، یک وعده غذا، لحظه‌ای استراحت یا حتی راهنمایی ساده می‌تواند خستگی ساعت‌ها سفر را از تن زائر دور کند.

در این میان، نام شیراز نیز همچون سال‌های گذشته در مسیر خدمت به زائران اربعین می‌درخشد؛ شهری که از کنار حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم(ع) پرچم ارادت به سیدالشهدا(ع) را تا مرز شلمچه برده است تا بخشی از بار میزبانی از عاشقان حسینی را بر دوش بکشد.

موکب احمد بن موسی(ع) در شلمچه، تنها مجموعه‌ای برای پذیرایی از زائران نیست؛ روایت حضور نیروهایی است که با گذشتن از آسایش روزمره، گرمای خوزستان و سختی‌های مسیر را به جان می‌خرند تا خدمت را به عنوان عهدی معنوی به جا آورند.

از نخستین ساعات روز، جنب‌وجوش در این موکب آغاز می‌شود؛ نیروهای خدماتی، اجرایی، حمل‌ونقل، امدادی و پشتیبانی هر کدام بخشی از پازل بزرگ خدمت‌رسانی را تکمیل می‌کنند تا زائرانی که پس از پیمودن مسافت‌های طولانی به شلمچه رسیده‌اند، با آرامش بیشتری مسیر خود را ادامه دهند. پشت صحنه این میزبانی، مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌ها، اعزام نیروها، انتقال تجهیزات و هماهنگی‌های گسترده قرار دارد که ماه‌ها برای آن تدبیر شده است.

حضور شیراز در شلمچه، تصویری از پیوند میان نیروهای جهادی و عشق مردمی به دستگاه اهل‌بیت(ع) است؛ حضوری که نشان می‌دهد خدمت به زائران اربعین تنها محدود به یک زمان و مکان نیست، بلکه جلوه‌ای از فرهنگ ایثار و همدلی است که هر سال گسترده‌تر از گذشته خود را نشان می‌دهد.

موکب حضرت احمد بن موسی(ع)؛ پایگاه خدمت شیراز در شلمچه

محمدحسن اسدی شهردار کلان‌شهر شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گستردگی مأموریت‌ها در ایام اربعین اظهار کرد: اربعین یک رویداد بزرگ مردمی و جهانی است که خدمت‌رسانی به آن نیازمند هماهنگی، برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت همه بخش‌هاست؛ از این رو ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی‌های لازم را برای حضور مؤثر در این حماسه عظیم انجام داده است.

اسدی درباره نقش موکب حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) در مرز شلمچه گفت: این موکب یکی از اصلی‌ترین محورهای حضور شیراز در عملیات اربعین محسوب می‌شود و به‌عنوان پایگاه خدمت‌رسانی بخشی از خدمات پشتیبانی، فرهنگی، اجرایی و رفاهی مورد نیاز زائران را ساماندهی می‌کند.

وی افزود: موکب حضرت احمد بن موسی(ع) در شلمچه نمادی از حضور شیراز در مسیر خدمت به زائران حسینی است و مجموعه‌ای از نیروهای اجرایی و جهادی در آن فعالیت دارند تا زائرانی که از این مرز عبور می‌کنند، خدمات مناسب و در شأن دریافت کنند.

اعزام ۶۰۰ نیرو برای خدمت رسانی در مرز شلمچه

روح‌الله خوشبخت رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام نیروها و تجهیزات برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین خبر داد و گفت: تلاش شده با تمام ظرفیت در کنار زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) حضور یافته و خدماتی در شأن این رویداد بزرگ معنوی ارائه شود.

وی با بیان اینکه اعزام نیروها در دو مرحله انجام شده است، اظهار کرد: در مجموع ۶۰۰ نفر از کارکنان و نیروهای عملیاتی در بخش‌های مختلف برای خدمت در مراسم اربعین سازماندهی و اعزام شده‌اند. این نیروها از حوزه‌های مدیریت پسماند، سازمان حمل‌ونقل مسافر، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، عوامل اجرایی موکب حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) و دیگر بخش‌های پشتیبانی تشکیل شده‌اند که هر کدام متناسب با مأموریت تخصصی خود در مناطق هدف مستقر شده‌اند.

اعزام ۳۰ دستگاه اتوبوس به مرز شلمچه

رامین طالبی مسئول عملیات قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین شیراز در محور شلمچه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات پشتیبانی حمل‌ونقلی در مرز شلمچه اظهار کرد: با توجه به اهمیت مدیریت جابه‌جایی زائران در ایام اربعین و ضرورت پشتیبانی از این رویداد بزرگ، اعزام ناوگان اتوبوسرانی به محور شلمچه در دستور کار قرار گرفت و مرحله نخست این عملیات اجرایی شد.

وی افزود: در نخستین مرحله، ۳۰ دستگاه اتوبوس از ناوگان حمل‌ونقل مسافر شهرداری شیراز به مرز شلمچه اعزام شده است تا در کنار سایر مجموعه‌های خدمت‌رسان، بخشی از نیازهای حمل‌ونقلی زائران را پوشش دهد.

طالبی با بیان اینکه اعزام ناوگان همراه با نیروهای تخصصی انجام شده است، ادامه داد: برای بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت، ۶۰ نفر از رانندگان اتوبوسرانی و ۲۰ نفر از عوامل اجرایی، نظارتی و پشتیبانی این سازمان نیز به همراه ناوگان به منطقه اعزام شده‌اند.

جابه‌جایی ایمن و روان زائران در مسیرهای مرزی

طالبی درباره اقدامات پشتیبانی فنی این عملیات نیز گفت: به منظور حفظ آمادگی ناوگان و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در روند خدمت‌رسانی، سه دستگاه خودروی گشت بازرسی، یک دستگاه خودروی امدادی و سه نفر از نیروهای فنی و تعمیرکاران متخصص نیز به محور شلمچه اعزام شده‌اند تا نظارت و پشتیبانی لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به شرایط ویژه امسال در عملیات اربعین خاطرنشان کرد: اعزام ناوگان به صورت مرحله‌ای و بر اساس برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌شود تا ضمن رعایت کامل الزامات ایمنی و امنیتی، ظرفیت حمل‌ونقلی مورد نیاز در زمان مناسب در اختیار زائران قرار گیرد.

مسئول عملیات قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین در محور شلمچه تصریح کرد: تصمیم برای اعزام تدریجی اتوبوس‌ها با هدف مدیریت بهتر منابع، حفظ آمادگی عملیاتی نیروها و هماهنگی با نیازهای اعلامی در مرز شلمچه اتخاذ شده است و مراحل بعدی اعزام نیز متناسب با شرایط و درخواست‌های موجود انجام خواهد شد.