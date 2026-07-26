به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات این شرکت، در آستانه حماسه عظیم اربعین حسینی و در راستای ایفای مسئولیت‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بر ضرورت حداکثر همکاری و مساعدت در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد معنوی تأکید کرد.

وی با اشاره به ابلاغ تکالیف شرکت ملی پخش در حوزه خدمت‌رسانی و سوخت‌رسانی، گفت: این اقدامات باید با رعایت اصول مدیریت مصرف، پرهیز از هرگونه مصرف غیرضروری و صیانت از منابع ملی انجام شود.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر کنترل اسناد، نظارت بر مصرف واقعی و جلوگیری از انحراف در توزیع سوخت افزود: ضروری است ضمن ارائه خدمات مطلوب به زائران، از هرگونه مصرف غیرمتعارف یا غیرواقعی سوخت جلوگیری شود.

نجفی از مدیران و مسئولان ذی‌ربط خواست تا با اجرای دقیق فرآیندهای ابلاغی و با رویکرد خدمت‌رسانی شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، نهایت همکاری و مساعدت را با دستگاه‌های عضو ستاد اربعین به عمل آورند.

بر اساس این ابلاغیه، با توجه به برنامه‌ریزی برای اعزام حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس درون‌شهری متعلق به شهرداری‌ها به پایانه‌های مرزی، برای ناوگانی که فاقد کارت سوخت بوده یا سوخت مورد نیاز خود را به‌صورت تجمیعی در محل فعالیت دریافت می‌کنند، کارت‌های حواله‌ای ویژه اربعین پس از هماهنگی با وزارت کشور و سازمان اتوبوسرانی، متناسب با مبادی و مقاصد تعیین و در اختیار جایگاه‌های مسیر قرار گرفته است.

تحویل حداکثر ۲۰۰ لیتر نفت‌گاز به نرخ مصوب ۳ هزار ریال، صرفاً بر اساس برگه مأموریت، ثبت مشخصات در فرم‌های ابلاغی و اخذ تأیید نماینده سازمان اتوبوسرانی انجام می‌شود. نواحی نیز موظف شده‌اند به‌صورت روزانه مقادیر تحویلی را با اسناد مثبته و تراکنش کارت کنترل کرده و از بروز هرگونه مغایرت جلوگیری کنند.

همچنین سوخت‌رسانی به اتوبوس‌های مستقر در پایانه‌های مرزی، همانند سال گذشته از طریق جایگاه‌های سیار و سامانه توزیع الکترونیکی انجام خواهد شد.

برای ناوگان اتوبوسی برون‌شهری تحت پوشش سازمان راهداری نیز بر اساس فهرست اعلامی به مدیریت سامانه هوشمند سوخت، سهمیه تنخواه ۲ هزار لیتری در کارت سوخت هر دستگاه شارژ شده و مقرر است طی چهار ماه از سهمیه عملکردی کسر شود. علاوه بر این، در ایام اربعین، سهمیه عملکردی بر اساس پیمایش و صورت‌وضعیت صادره مطابق روال جاری در کارت سوخت شارژ خواهد شد.

بر اساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین، به هر دستگاه اتوبوس فعال و خدمات‌رسان در ایام اربعین، ۵۰۰ لیتر سهمیه تشویقی مازاد بر سهمیه عادی اختصاص می‌یابد. این سهمیه پس از پایان مراسم، بر اساس اطلاعات ارسالی سازمان راهداری و تأیید کارگروه پیمایش، در کارت سوخت ناوگان شارژ می‌شود.

در بخش تأمین سوخت کامیون‌های حامل تجهیزات مواکب نیز در صورت کافی نبودن موجودی کارت سوخت، حداکثر ۲۰۰ لیتر نفت‌گاز با نرخ ۶ هزار ریال از طریق کارت اضطراری جایگاه و بر اساس بارنامه یا حکم مأموریت تحویل خواهد شد. ثبت مقدار سوخت تحویلی در پشت اسناد حمل و کنترل تناسب میزان سوخت با پیمایش انجام‌شده الزامی است.

همچنین مطابق مصوبه ستاد مرکزی اربعین، کامیون‌های حامل تجهیزات مواکب که وارد خاک عراق می‌شوند، پس از تأیید خروج از مرز و ارسال اطلاعات توسط سازمان راهداری، از ۱۵۰۰ لیتر سهمیه تشویقی مازاد بر سهمیه عادی بهره‌مند خواهند شد که پس از پایان مراسم در کارت سوخت آنان شارژ می‌شود.

در راستای استمرار خدمات عمومی، خودروهای امدادی و خدماتی شامل آمبولانس‌ها، خودروهای آبرسان، حمل پسماند و سایر خودروهای عضو ستاد اربعین که فاقد کارت سوخت هستند، می‌توانند متناسب با مأموریت خود از طریق کارت‌های اضطراری نفت‌گاز مستقر در جایگاه‌های تعیین‌شده، سوخت مورد نیاز را دریافت کنند. مدیران مناطق نیز موظف‌اند فهرست جایگاه‌های مربوط را به دستگاه‌های خدمات‌رسان استان اطلاع‌رسانی کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در مجموع ۲۹۶ هزار لیتر نفت‌گاز برای تأمین نیاز تجهیزات حمل‌ونقلی و غیرحمل‌ونقلی کارگروه آب و برق اربعین شامل تانکرهای آبرسان، دیزل‌ژنراتورها، کانتینرهای یخچال‌دار و لیفتراک‌ها در پایانه‌های مرزی پیش‌بینی شده است و توزیع آن مطابق سهمیه تعیین‌شده هر مرز انجام خواهد شد.

همچنین ۶ میلیون لیتر نفت‌گاز مورد نیاز تجهیزات مواکب مستقر در کشور عراق در اختیار نمایندگان معرفی‌شده از سوی ستاد مرکزی اربعین قرار گرفته است. هماهنگی برای تحویل این سوخت صرفاً از طریق رؤسای کمیته‌های استانی اربعین و نمایندگان معرفی‌شده انجام می‌شود.

سوخت مورد نیاز اتوبوس‌های خارجی حامل زائران نیز از طریق کارت‌های ترانزیتی مستقر در مرز تأمین می‌شود و در صورت بروز اختلال در سامانه کارت‌های ترانزیتی، تأمین سوخت با استفاده از کارت‌های اضطراری و پس از اعلام رسمی مدیریت سامانه هوشمند سوخت انجام خواهد شد.

برای پشتیبانی از فعالیت مواکب، تأمین گاز مایع با نرخ یارانه‌ای برای مصارف مجاز از جمله مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، اماکن زیارتی، حوزه‌های علمیه، رستوران‌ها و سالن‌های غذاخوری بین‌راهی امکان‌پذیر است. همچنین محدودیت ثبت درخواست در سامانه سدف در روزهای پایانی ماه برای این گروه از متقاضیان حذف شده است.