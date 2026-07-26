به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دادههای بازار سوخت آمریکا، قیمت بنزین در این کشور در پی تشدید تنشها و اقدامات خصمانه واشنگتن در تنگه هرمز افزایش یافته و به ۴.۱۱ دلار رسیده است.
بر اساس این دادهها، پیشتر و در پی تفاهمی میان ایران و آمریکا، میانگین قیمت بنزین در آمریکا حدود ۳.۶ دلار بود، اما در بازه دو هفتهای اخیر و همزمان با آغاز مجدد تجاوزات نظامی آمریکا علیه ایران، قیمت بنزین حدود ۵۰ سنت، معادل بیش از ۱۴ درصد افزایش یافته است.
همچنین قیمت بنزین در آمریکا نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد رشد نشان میدهد. این افزایش برای نخستینبار سبب شده است که قیمت بنزین در فاصلهای کوتاه از مرز ۴ دلار عبور کند؛ رخدادی که حتی در سال ۲۰۲۲ و همزمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین نیز ثبت نشده بود.
افزون بر این، در برخی مناطق غربی آمریکا از جمله شهرستان مونو در ایالت کالیفرنیا، قیمت بنزین در آستانه ۷ دلاری شدن قرار گرفته است.
در صورت ادامه تنشها در تنگه هرمز، پیشبینی میشود روند افزایشی قیمت انرژی و بهویژه بنزین در آمریکا ادامه یابد و رکوردهای تازهای ثبت شود.
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