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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

کرملین: روسیه در موضع ترامپ در مورد مناقشه اوکراین دوگانگی می‌بیند

کرملین: روسیه در موضع ترامپ در مورد مناقشه اوکراین دوگانگی می‌بیند

سخنگوی کرملین گفت که روسیه ماهیت دوگانه‌ای در موضع رئیس جمهور آمریکا در مورد مناقشه اوکراین می‌بیند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت که روسیه ماهیت دوگانه‌ای در موضع دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد مناقشه اوکراین می‌بیند و افزود که مسکو از آمادگی اعلام شده واشنگتن برای تسهیل یک توافق صلح‌آمیز استقبال می‌کند.

وی به خبرنگاران گفت: «ما شاهد یک دوگانگی خاص در موضع آمریکا هستیم. از یک سو، آنها به اوکراین سلاح می‌دهند، اگرچه رئیس جمهور ترامپ می‌گوید که دقیقاً نمی‌دانند چه کسی آنها را دریافت می‌کند، زیرا آنها [سلاح‌ها] را به ناتو می‌دهند و بقیه به آنها مربوط نیست.»

پسکوف افزود که از سوی دیگر، ایالات متحده صادقانه آمادگی خود را برای تسهیل یک توافق صلح‌آمیز اعلام می‌کند. وی گفت: «در این زمینه، البته ما این را جذاب می‌دانیم و از این آمادگی برای حمایت از این روند استفاده می‌کنیم.»

کد مطلب 6899886
محسن وفایی

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