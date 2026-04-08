افزایش ۸.۴ میلیارد دلاری هزینه سوخت رانندگان آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی و استاد دانشگاه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد رانندگان آمریکایی از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مجموعاً ۸.۴ میلیارد دلار هزینه اضافی برای سوخت پرداخت کرده‌اند.

او در ادامه نوشت: از ۱۱ ژانویه قیمت بنزین معمولی در آمریکا از هر گالن ۲ دلار و ۸۰ سنت به ۴ دلار و ۱۱ سنت افزایش یافته است. هانکه با انتقاد از این وضعیت تأکید کرد: «رانندگان آمریکایی باید صورتحساب این خسارت را برای ترامپ ارسال کنند.»

در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، ایران اعلام کرد تنگه هرمز را به روی نفتکش‌های عبوری خواهد بست. این اقدام باعث جهش قابل توجه قیمت نفت در بازارهای جهانی شد و در نتیجه، میانگین قیمت بنزین در ایالات متحده به بالاترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسید.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان به شمار می‌رود و حدود ۲۰ درصد نفت جهان از این مسیر عبور می‌کند. روزانه نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کند و به همین دلیل هرگونه اختلال در آن، تأثیر فوری بر بازارهای جهانی انرژی دارد.

با افزایش قیمت نفت، بسیاری از پمپ‌بنزین‌ها در سراسر آمریکا با صف‌های طولانی مواجه شدند و رانندگان ناچار شدند هزینه بیشتری برای سوخت بپردازند.

با این حال، پس از اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز، قیمت‌ها روند کاهشی پیدا کرده‌اند؛ هرچند نگرانی‌ها درباره احتمال تشدید دوباره تنش‌ها همچنان بر بازار سایه انداخته است.