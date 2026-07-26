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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

هوشمندسازی میدان دارخوین به مرحله بهره‌برداری نزدیک شد

هوشمندسازی میدان دارخوین به مرحله بهره‌برداری نزدیک شد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان از نزدیک شدن پروژه هوشمندسازی میدان دارخوین به بهره‌برداری و نقش آن در افزایش تولید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، حمید دریس با اشاره به اهمیت پروژه هوشمندسازی میدان‌های نفتی کشور در دارخوین اظهار کرد: اجرای این طرح پژوهشی، مسئله‌محور و فناورانه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شرکت نفت و گاز اروندان در حوزه توسعه فناوری است که با بهره‌گیری از توان مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده است.

وی هوشمندسازی میدان دارخوین را الگویی موفق برای توسعه فناوری در صنعت نفت کشور دانست و افزود: این پروژه با به‌کارگیری فناوری‌های روز، زمینه افزایش بهره‌وری، بهینه‌سازی فرایندهای تولید و کاهش هزینه‌ها را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با تأکید بر رویکرد این شرکت در استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان داخلی برای توسعه میدان‌های نفتی تصریح کرد: تداوم همکاری با مراکز علمی و فناوری، یکی از محورهای اصلی برنامه‌های شرکت در مسیر تحقق توسعه هوشمند میدان‌های نفتی است.

دریس درباره اهداف فنی این پروژه گفت: جمع‌آوری، پایش و تحلیل برخط داده‌های تولید، پیش‌بینی رفتار میدان و بهینه‌سازی فرایند تولید از مهم‌ترین اهداف هوشمندسازی میدان دارخوین است.

وی ادامه داد: این سامانه با پایش مستمر چاه‌ها و تجهیزات سطح‌الارضی، امکان شناسایی سریع ناهنجاری‌ها، پیشگیری از بروز حوادث و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های لحظه‌ای را فراهم می‌کند؛ رویکردی که مدیریت میدان را از حالت واکنشی به مدیریت پیشگیرانه و هوشمند ارتقا می‌دهد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به قابلیت‌های این پروژه در حوزه مدیریت مخزن بیان کرد: در قالب این طرح، دوقلوی دیجیتال میدان ایجاد شده است که امکان شبیه‌سازی رفتار مخزن در سناریوهای مختلف تزریق و برداشت را فراهم می‌کند. این قابلیت به مهندسان اجازه می‌دهد با پیش‌بینی دقیق افت فشار و حرکت سیالات، الگوی بهینه تزریق آب یا گاز را برای حفظ فشار مخزن طراحی کنند و در نتیجه ضریب بازیافت نهایی نفت را افزایش دهند.

دریس همچنین با اشاره به دستاوردهای این پروژه در بخش مدیریت تولید افزود: هوشمندسازی میدان، پایش برخط عملکرد هر چاه و بهینه‌سازی مستمر پارامترهای عملیاتی از جمله نرخ تولید، فشار سرچاهی و تنظیمات تجهیزات کنترلی را ممکن کرده است. این سامانه با تحلیل داده‌های لحظه‌ای، چاه‌های دارای افت تولید یا عملکرد نامناسب را شناسایی و راهکارهای اصلاحی مانند اسیدکاری، استفاده از حلال یا اصلاح الگوی تولید را پیشنهاد می‌دهد که به پایداری تولید و کاهش زمان توقف چاه‌ها منجر می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: هوشمندسازی میدان دارخوین افزون بر افزایش تولید، زمینه مدیریت هوشمند منابع، ارتقای بهره‌وری و صیانت از سرمایه‌های ملی را برای آینده فراهم می‌کند.

کد مطلب 6899608
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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