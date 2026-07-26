به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، حمید دریس با اشاره به اهمیت پروژه هوشمندسازی میدان‌های نفتی کشور در دارخوین اظهار کرد: اجرای این طرح پژوهشی، مسئله‌محور و فناورانه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شرکت نفت و گاز اروندان در حوزه توسعه فناوری است که با بهره‌گیری از توان مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده است.

وی هوشمندسازی میدان دارخوین را الگویی موفق برای توسعه فناوری در صنعت نفت کشور دانست و افزود: این پروژه با به‌کارگیری فناوری‌های روز، زمینه افزایش بهره‌وری، بهینه‌سازی فرایندهای تولید و کاهش هزینه‌ها را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با تأکید بر رویکرد این شرکت در استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان داخلی برای توسعه میدان‌های نفتی تصریح کرد: تداوم همکاری با مراکز علمی و فناوری، یکی از محورهای اصلی برنامه‌های شرکت در مسیر تحقق توسعه هوشمند میدان‌های نفتی است.

دریس درباره اهداف فنی این پروژه گفت: جمع‌آوری، پایش و تحلیل برخط داده‌های تولید، پیش‌بینی رفتار میدان و بهینه‌سازی فرایند تولید از مهم‌ترین اهداف هوشمندسازی میدان دارخوین است.

وی ادامه داد: این سامانه با پایش مستمر چاه‌ها و تجهیزات سطح‌الارضی، امکان شناسایی سریع ناهنجاری‌ها، پیشگیری از بروز حوادث و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های لحظه‌ای را فراهم می‌کند؛ رویکردی که مدیریت میدان را از حالت واکنشی به مدیریت پیشگیرانه و هوشمند ارتقا می‌دهد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به قابلیت‌های این پروژه در حوزه مدیریت مخزن بیان کرد: در قالب این طرح، دوقلوی دیجیتال میدان ایجاد شده است که امکان شبیه‌سازی رفتار مخزن در سناریوهای مختلف تزریق و برداشت را فراهم می‌کند. این قابلیت به مهندسان اجازه می‌دهد با پیش‌بینی دقیق افت فشار و حرکت سیالات، الگوی بهینه تزریق آب یا گاز را برای حفظ فشار مخزن طراحی کنند و در نتیجه ضریب بازیافت نهایی نفت را افزایش دهند.

دریس همچنین با اشاره به دستاوردهای این پروژه در بخش مدیریت تولید افزود: هوشمندسازی میدان، پایش برخط عملکرد هر چاه و بهینه‌سازی مستمر پارامترهای عملیاتی از جمله نرخ تولید، فشار سرچاهی و تنظیمات تجهیزات کنترلی را ممکن کرده است. این سامانه با تحلیل داده‌های لحظه‌ای، چاه‌های دارای افت تولید یا عملکرد نامناسب را شناسایی و راهکارهای اصلاحی مانند اسیدکاری، استفاده از حلال یا اصلاح الگوی تولید را پیشنهاد می‌دهد که به پایداری تولید و کاهش زمان توقف چاه‌ها منجر می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: هوشمندسازی میدان دارخوین افزون بر افزایش تولید، زمینه مدیریت هوشمند منابع، ارتقای بهره‌وری و صیانت از سرمایه‌های ملی را برای آینده فراهم می‌کند.