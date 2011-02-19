ظرفیت تولید نفت از غرب کارون 350 هزار بشکه افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، سلبعلی کریمی میدان دارخوین را یکی از پروژه های منحصر به فرد صنعت نفت خواند و گفت: در این میدان با به کارگیری روش امتزاجی (روش تزریق گاز همراه نفت) و با فشار هفت هزار و 500 پی.اس.آی، نفت استخراج می شود که نخستین میدان در کشور است که برای استخراج نفت از این روش استفاده می شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر میدان دارخوین اولین میدانی است که با این میزان فشار (7500 پی.اس.آی) گاز به آن تزریق می شود، از این رو میدان نفتی دارخوین بزرگترین پروژه تزریق گاز در دنیا از نظر فشار تزریق (نه از نظر حجم تزریق) است.



مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان اظهار داشت: میدان نفتی دارخوین نخستین میدانی است که تولید نفت از لایه خامی آن عملی شده، درجه سبکی نفت آن 38 تا 41 ای.پی.آی است.



وی تصریح کرد: تولید از چاه های توسعه ای دارخوین همزمان با تزریق گاز به میزان 240 میلیون فوت مکعب گاز همراه انجام می شود تا مطلوب ترین شرایط برای ازدیاد برداشت و تولید صیانتی از مخزن را در درازمدت داشته باشد.



کریمی نفت درجای میدان دارخوین را پنج میلیارد بشکه اعلام کرد و گفت: یک هزار و 27 میلیارد بشکه آن قابل برداشت است.



وی تصریح کرد: هم اکنون برداشت نفت از میدان نفتی دارخوین از عمیق ترین لایه های آن در گروه بنگستان و آسماری شامل لایه های ایلام و سروک، گدوان و فهلیان در دست اجراست که این موضوع پیچیدگی های کار در این میدان را افزایش می دهد.



مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان اظهار داشت: بر اساس برنامه چشم انداز شرکت ملی نفت ایران، تولید نفت از میدان های غرب رود کارون در برنامه میان مدت پنج ساله 340 تا 350 هزار بشکه افزایش یافته است و به حدود 550 هزار بشکه در روز خواهد رسید.



وی افزود: این میزان افزایش از میدان های یادآوران، آزادگان، از لایه های ایلام و سروک دارخوین، همچنین توسعه برخی میدان های کوچک در این منطقه محقق خواهد شد.



کریمی تصریح کرد: با بهره برداری از طرح های توسعه ای در دست اجرای این شرکت در جنوب غرب استان خوزستان که با استفاده از منابع داخلی و سرمایه گذاری خارجی محقق خواهد شد، ضمن برطرف شدن محرومیت ها، اشتغال زایی پایداری در منطقه ایجاد خواهد شد.



شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان به استناد مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 10 آذر 1383 فعالیت خود را آغاز کرد، محدوده جغرافیایی این شرکت، غرب استان خوزستان، از غرب رودخانه کارون تا مرز عراق، از شمال به منطقه بستان و از جنوب شهرستان خرمشهر است.



حوزه های نفتی تحت مدیریت این شرکت را میدان های نفتی دارخوین، آزادگان شمالی و جنوبی، یادآوران، بند کرخه، جفیر و دشت آبادان تشکیل می دهد.