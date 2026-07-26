تثبیت صادرات و امنیت انرژی در شمال‌ غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مهدی زارع در گفتگویی، با اشاره به مهمترین اقدامهای چهار ماه اخیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران بیان کرد: راهبری انتقال ایمن، پاک، پایدار و بهرهور گاز در منطقه و دستیابی به حداکثر حجم صادرات گاز در شرایط جنگ تحمیلی سوم از دستاوردهای این دوره به شمار میرود.
وی افزود: بهمنظور اتخاذ تصمیمهای لازم برای حفظ پایداری انتقال گاز در شمال غرب کشور بهویژه در ماههای سرد سال، نشستهای هماهنگی عملیات، کنترل پروژه و مدیریت مصرف بهصورت منظم و هر ۲ هفته یک بار برگزار شد و در نتیجه این نشستها، پروژههای پرشماری برای افزایش پایداری انتقال گاز تعریف و بخشی از آنها اجرایی شد.
مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران با اشاره به اقدامهای انجامشده در حوزه خطوط لوله بیان کرد: پیگرانی هوشمند خط ۳۶ اینچ و خط ۴۰ اینچ و عملیات نشتیابی یکهزار و ۳۹۰ کیلومتر، ولتاژگیری ۲ هزار و ۷۵۰ کیلومتر و تعویض پوشش ۲ هزار و ۹۶۶ مترمربع از خطوط لوله انتقال گاز انجام شد.
زارع ادامه داد: بازدید، تسطیح و مرمت خطوط لوله، بازدید از شیرهای خودکار و ایستگاههای حفاظت از زنگ منطقه و بازرسی لانچرها و رسیورهای خطوط لوله از دیگر اقدامهای انجامشده در این مدت بود.
وی از ایجاد سیستم تخلیه اضطراری در ایستگاه گاز صادراتی بازرگان خبر داد و افزود: بازرسی فنی اقلام برقی و مکانیکی تأسیسات تقویت فشار گاز و ایستگاههای اندازهگیری گاز با پیشرفت ۷۰ درصد در حال انجام است.
مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران با اشاره به همکاری نزدیک منطقه با شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در اجرای پروژه تعویض کلاس خط لوله ۳۰ اینچ، گفت: در جریان جنگ سوم همکاری نزدیک و مستمری با دستگاههای انتظامی و نظامی کشور برای صیانت از زیرساختهای انرژی و دفاع از میهن اسلامی و همراهی با مردم عزیز کشور انجام شد.
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