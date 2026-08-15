افزایش ایمنی خط لوله هشتم سراسری گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، رامین نیکخلق مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز، گفت: این عملیات همسو با برنامههای نگهداشت پیشگیرانه، تقویت خطوط لوله و با هدف صیانت از سرمایههای ملی، افزایش ضریب ایمنی و تضمین انتقال پایدار گاز بهویژه در آستانه فصل سرد سال اجرا شده است.
وی افزود: در این عملیات، پس از آمادهسازی محل و اجرای اقدامهای ایمنی، غلافهای تقویتی (اسلیو) در سه نقطه از خط لوله هشتم سراسری بهصورت همزمان روی خط لوله جایگذاری و عملیات جوشکاری آنها مطابق با الزامهای فنی، دستورالعملهای تعمیراتی و استانداردهای ابلاغی انجام شد.
مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز با اشاره به اهمیت اجرای این عملیات بیان کرد: اسلیوگذاری خطوط لوله از اقدامهای مؤثر در صیانت از زیرساختها، ارتقای ایمنی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه انتقال گاز است که زمینه تداوم انتقال ایمن و پایدار گاز را در زمان اوج مصرف فراهم میکند.
نیکخلق تصریح کرد: اجرای همزمان این عملیات در سه نقطه از خط لوله هشتم سراسری، نیازمند برنامهریزی و هماهنگی عملیاتی بود که با تلاش کارکنان مرکز بهرهبرداری خطوط لوله تابناک در شرایط دمایی منطقه پایان یافت.
وی با تأکید بر تداوم برنامههای نگهداشت پیشگیرانه یادآور شد: اجرای عملیات اسلیوگذاری و سایر برنامههای تقویت خطوط لوله بهصورت مستمر در دستور کار منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز قرار دارد تا پایداری شبکه برای انتقال ایمن و گازرسانی در زمستان امسال برقرار باشد.
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