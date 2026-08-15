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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

افزایش ایمنی خط لوله هشتم سراسری گاز

افزایش ایمنی خط لوله هشتم سراسری گاز

عملیات اسلیوگذاری خط لوله هشتم سراسری به‌صورت هم‌زمان در سه نقطه، با هدف ارتقای ایمنی و پایداری شبکه انتقال گاز در منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، رامین نیک‌خلق مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز، گفت: این عملیات همسو با برنامه‌های نگهداشت پیشگیرانه، تقویت خطوط لوله و با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی، افزایش ضریب ایمنی و تضمین انتقال پایدار گاز به‌ویژه در آستانه فصل سرد سال اجرا شده است.

وی افزود: در این عملیات، پس از آماده‌سازی محل و اجرای اقدام‌های ایمنی، غلاف‌های تقویتی (اسلیو) در سه نقطه از خط لوله هشتم سراسری به‌صورت هم‌زمان روی خط لوله جایگذاری و عملیات جوشکاری آن‌ها مطابق با الزام‌های فنی، دستورالعمل‌های تعمیراتی و استانداردهای ابلاغی انجام شد.

مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز با اشاره به اهمیت اجرای این عملیات بیان کرد: اسلیوگذاری خطوط لوله از اقدام‌های مؤثر در صیانت از زیرساخت‌ها، ارتقای ایمنی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه انتقال گاز است که زمینه تداوم انتقال ایمن و پایدار گاز را در زمان اوج مصرف فراهم می‌کند.

نیک‌خلق تصریح کرد: اجرای هم‌زمان این عملیات در سه نقطه از خط لوله هشتم سراسری، نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیاتی بود که با تلاش کارکنان مرکز بهره‌برداری خطوط لوله تابناک در شرایط دمایی منطقه پایان یافت.

وی با تأکید بر تداوم برنامه‌های نگهداشت پیشگیرانه یادآور شد: اجرای عملیات اسلیوگذاری و سایر برنامه‌های تقویت خطوط لوله به‌صورت مستمر در دستور کار منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز قرار دارد تا پایداری شبکه برای انتقال ایمن و گازرسانی در زمستان امسال برقرار باشد.

کد مطلب 6917350
طیبه بیات

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