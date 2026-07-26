 ۷ حادثه ۲۴ ساعت اخیر اصفهان ۱۴ مصدوم داشت

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار عملیاتهای ۲۴ ساعت گذشته جمعیت هلال احمر استان اصفهان اظهار کرد: در بازه زمانی ثبتشده، در مجموع ۷ حادثه در سطح استان به وقوع پیوست که نیروهای امدادی هلال احمر به آنها امدادرسانی کردند.
وی افزود: از مجموع حوادث ثبتشده، ۴ مورد حادثه جادهای، یک مورد فوریت پزشکی، یک مورد خدمات حضوری و یک مورد حادثه صنعتی و کارگاهی بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با بیان اینکه در این حوادث در مجموع ۱۷ نفر حادثهدیده شناسایی شدند، ادامه داد: بر اثر این حوادث، ۱۴ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، سه نفر توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل و یک نفر نیز بهصورت سرپایی درمان شد.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در حوادث ۲۴ ساعت گذشته، یک نفر نیز در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.
مومنی با اشاره به پایگاههای عملیاتی مشارکتکننده در این مأموریتها گفت: امدادرسانی به حوادث یادشده با مشارکت نیروهای عملیاتی پایگاههای پل نوغان بوئین و میاندشت، سهراهی جندق خور و بیابانک، مهیار شهرضا، ازونبلاغ فریدونشهر، زودان مبارکه، مسجد ابوالفضل (ع) نجفآباد و عوارضی باغ فین کاشان انجام شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: نیروهای امدادی این جمعیت بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل قرار دارند و در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات لازم را به حادثهدیدگان ارائه میکنند.
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