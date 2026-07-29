به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی‌نژاد در جریان بازدید از اردوی تیم ملی وزنه‌برداری گفت: این نخستین بازدید من از اردوهای تیم‌های ملی در دوره جدید است و دلیل انتخاب اردوی تیم ملی وزنه‌برداری نیز جایگاه ویژه این رشته در ورزش ایران است. وزنه‌برداری همواره یکی از رشته‌های اصلی مدال‌آور کشور در المپیک و بازی‌های آسیایی بوده و نخستین مدال المپیک ایران نیز در همین رشته به دست آمده است. به همین دلیل، وزنه‌برداری همواره یکی از مزیت‌های نسبی ورزش ایران محسوب می‌شود.

وی گفت: با وجود تغییر نسلی که در میان ورزشکاران این رشته رخ داد، برای مدتی با افتی مقطعی مواجه شدیم، اما اکنون روند رو به رشدی را طی می‌کنیم. اعتقاد ما، کارشناسان و مجموعه فدراسیون این است که وزنه‌برداری بار دیگر به جمع رشته‌های طلایی ایران بازخواهد گشت و امیدواریم در بازی‌های آسیایی نیز مدال‌های طلا را برای کاروان کشور به ارمغان بیاورد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک درباره تجهیزات جدید فدراسیون نیز خاطرنشان کرد: اقدامات لازم برای خرید تجهیزات استاندارد از مدت‌ها قبل آغاز شده و روند ورود آن‌ها به کشور در حال انجام است. امیدواریم این تجهیزات طی هفته‌های آینده وارد کشور شود و کمیته ملی المپیک نیز در زمینه ترخیص و سایر امور مرتبط همکاری لازم را انجام خواهد داد.

وی در پاسخ به سوالی درباره پاداش قهرمانان و مقایسه آن با فوتبال تصریح کرد: فوتبال شرایط متفاوتی دارد و قابل مقایسه با سایر رشته‌ها نیست. کمیته ملی المپیک با توجه به توان مالی خود، رقم مشخصی را برای پاداش‌ها در نظر گرفته و وزارت ورزش و فدراسیون نیز همین رویکرد را دنبال کرده‌اند. طبیعی است که ورزشکاران انتظار پاداش بیشتری داشته باشند، اما باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، وعده‌ای داده شود که امکان اجرای آن وجود داشته باشد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: در حال حاضر پاداش‌ها بدون تأخیر و به‌صورت ریالی پرداخت می‌شود. در گذشته پرداخت‌ها دلاری بود، اما با نظر نهادهای نظارتی این روند تغییر کرد و اکنون پاداش ورزشکاران به‌صورت ریالی و در زمان مقرر پرداخت می‌شود.