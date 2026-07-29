به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر چهارشنبه در دومین رویداد میراث زرین اصفهان با محوریت طراحی طلا از تزئینات تالار اشرف که در این تالار تاریخی برگزار شد، با اشاره به حضور طراحان جوان و آثار ارائه شده در این رویداد اظهار کرد: خوشبختانه هنرمندان جوان ما در حال سبقت گرفتن از هنرمندان نسل‌های گذشته هستند و حضور کمی آنان در حوزه صنایع خلاق بسیار امیدوارکننده است.

وی افزود: باید تلاش کنیم کیفیت آثار این نسل جدید نیز همانند هنرمندان بزرگ و اسطوره‌های اصفهان و ایران به جایگاهی برسد که بتوانند در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شوند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه آثار ارائه شده در دومین رویداد میراث زرین نشان‌دهنده ظرفیت بالای طراحان جوان است، تصریح کرد: امروز شاهد طرح‌هایی بسیار فاخر و جذاب بودیم و باید زمینه‌ای فراهم شود تا این هنرمندان بیشتر دیده شوند و فرصت نقش‌آفرینی در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی کشور را پیدا کنند.

جمالی‌نژاد ادامه داد: حمایت از جوانان نباید تنها در حد نشست‌های تشریفاتی و زینت‌المجالس باقی بماند، بلکه باید با ایجاد فرصت‌های واقعی، میدان فعالیت را برای آنان فراهم کنیم تا بتوانند در توسعه کشور نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به آینده روشن هنرمندان جوان حوزه صنایع دستی و صنایع خلاق گفت: بسیاری از این هنرمندان در آینده به چهره‌های شناخته شده کشور تبدیل خواهند شد و می‌توانند همانند بزرگان هنر ایران همچون فرشچیان و امامی، جایگاه ویژه‌ای در عرصه هنر به دست آورند.

استاندار اصفهان همچنین از برنامه‌ریزی برای معرفی آثار برگزیده هنرمندان جوان در سطح ملی و بین‌المللی خبر داد و اظهار کرد: قرار است نمایشگاهی از آثار جوانان حوزه صنایع دستی در برج میلاد تهران برگزار شود و همچنین تلاش می‌کنیم آثار برتر در یکی از شهرهای خواهرخوانده اصفهان نیز به نمایش گذاشته شود.

مانوین؛ رویدادی ملی برای پیوند صنایع دستی و فناوری

جمالی‌نژاد در ادامه با دعوت از هنرمندان، فعالان صنایع خلاق و علاقه‌مندان برای حضور در جشنواره ملی مانوین اظهار کرد: جشنواره صنایع خلاق مانوین که مهرماه برگزار می‌شود، یکی از رویدادهای جذاب و مهم کشور در حوزه صنایع خلاق است و از همه هنرمندان و علاقه‌مندان دعوت می‌کنم در این رویداد حضور پیدا کنند.

وی با اشاره به جایگاه اصفهان در حوزه صنایع دستی و خلاقیت افزود: اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی، سابقه‌ای تاریخی در خلق آثار نوآورانه دارد و خلاقیت در این شهر موضوعی جدید نیست، بلکه ریشه در تاریخ و تمدن آن دارد.

استاندار اصفهان تصریح کرد: وقتی در گذشته هنرمندان اصفهانی بناهایی مانند پل‌ها، حمام‌ها و سازه‌هایی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد ایجاد کرده‌اند، نشان می‌دهد که خلاقیت در این سرزمین سابقه‌ای چند صد ساله دارد و امروز باید این مسیر توسط نسل جدید ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه استان اصفهان تنها استانی است که دو شهر خلاق در شبکه جهانی دارد، گفت: اصفهان در حوزه صنایع دستی و کاشان در حوزه معماری به عنوان شهرهای خلاق جهانی شناخته شده‌اند و این ظرفیت کم‌نظیر باید در مسیر توسعه اقتصادی، فرهنگی و گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

جمالی‌نژاد با اشاره به همکاری مشترک جشنواره مانوین با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: این جشنواره می‌تواند به یکی از رویدادهای مهم کشور در حوزه صنایع خلاق تبدیل شود و فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری، معرفی ظرفیت‌های هنری و ایجاد ارتباط میان هنرمندان داخلی و خارجی فراهم کند.

وی افزود: نشست‌های سیاست‌گذاری این رویداد با حضور مسئولان ملی و استانی برگزار شده و یکی از محورهای مهم آن، حضور هنرمندان ملی و جهانی است که می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری فرهنگی اصفهان باشد.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت جشنواره مانوین و رویدادهایی مانند میراث زرین می‌تواند مسیر تازه‌ای برای حمایت از هنرمندان جوان، معرفی توانمندی‌های صنایع دستی ایران و تبدیل اصفهان به یکی از قطب‌های صنایع خلاق منطقه ایجاد کند.