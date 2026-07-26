سرنگونی پهپاد بیرقدار ساخت ترکیه بر فراز الجوف یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای از سرنگونی پهپاد سعودی بر فراز استان الجوف خبرداد.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرنگونی یک فروند پهپاد رزمی-شناسایی «بیرقدار آکینجی» ساخت ترکیه متعلق به متجاوزان سعودی خبر داد.

سرتیپ یحیی سریع، تصریح کرد: این پهپاد با سلاح مناسب و هنگام انجام اقدامات خصمانه در آسمان استان الجوف هدف قرار گرفت و سرنگون شد.

سرتیپ سریع تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن با قاطعیت در برابر هرگونه تلاش برای نقض حاکمیت کشور خواهند ایستاد و به یاری خداوند، از توانمندی و امکانات لازم برای پاسخگویی به این‌گونه تجاوزات برخوردارند.