  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

سرنگونی پهپاد بیرقدار ساخت ترکیه بر فراز الجوف یمن

سرنگونی پهپاد بیرقدار ساخت ترکیه بر فراز الجوف یمن

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرنگونی یک فروند پهپاد ساخت ترکیه متعلق به متجاوزان سعودی بر فراز استان الجوف یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای از سرنگونی پهپاد سعودی بر فراز استان الجوف خبرداد.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرنگونی یک فروند پهپاد رزمی-شناسایی «بیرقدار آکینجی» ساخت ترکیه متعلق به متجاوزان سعودی خبر داد.

 سرتیپ یحیی سریع، تصریح کرد: این پهپاد با سلاح مناسب و هنگام انجام اقدامات خصمانه در آسمان استان الجوف هدف قرار گرفت و سرنگون شد.

سرتیپ سریع تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن با قاطعیت در برابر هرگونه تلاش برای نقض حاکمیت کشور خواهند ایستاد و به یاری خداوند، از توانمندی و امکانات لازم برای پاسخگویی به این‌گونه تجاوزات برخوردارند.

کد مطلب 6899633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها