حادثه امنیتی جدید برای یک نفتکش در دریای سرخ

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های منطقه به نقل از اداره دریانوردی انگلیس اعلام کردند که یک نفتکش که در حال حرکت در جنوب دریای سرخ بود از برخورد با یک جسم ناشناس خبر داد.

این کشتی اعلام کرده است که یک پرتایه درنزدیکی این کشتی شناسایی شده است.

هنوز جزئیات بیشتری از تابعیت نفتکش مذکور و محموله آن ارائه نشده است.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که نیروهای مسلح یمن در پی تشدید محاصره هوایی و دریایی این کشور توسط متجاوزان سعودی، اعلام کرده است که در اقدامی متقابل، بنادر و کشتیرانی عربستان سعودی و صادرات نفت این رژیم در دریای سرخ را هدف محاصره قرار می‌دهد.

در پی بروز حادثه برای تعدادی از کشتی‌های وابسته به عربستان سعودی، طی روزهای اخیر، بسیاری از کشتی‌ها مسیر مواصلاتی خود را از باب المندب تغییر داده‌اند.