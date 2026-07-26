به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالله ثوابه مدیر مرکز ملی درمان سرطان یمن تاکید کرد: محاصره اعمال شده از سوی عربستان سعودی تعداد بیماران سرطانی را به میزان ۵۰ درصد افزایش داده است و ما در ارائه خدمات با مشکلات زیادی مواجه هستیم. این محاصره باعث کمبود بسیاری از داروهای مهم شده است و این مسئله در نهایت باعث افزایش مرگ و میر می شود.

عبدالرحمن الهادی رئیس قسمت سرطان خون کودکان در یمن نیز تصریح کرد: به دلیل محاصره کنونی بیماران دارای سرطان خون در یمن سطح مطلوبی از مراقبت های پزشکی را دریافت نمی کنند. از آغاز تجاوزات علیه یمن ۲۳۰۰ مورد سرطان خون در میان کودکان ثبت شده است. این تجاوزات باعث افزایش بیماری سرطان خون در میان کودکان یمنی به میزان ۲ برابر شده است.

انیس الاصبحی سخنگوی وزارت بهداشت نیز تاکید کرد که ۱۲۰ هزار بیمار سرطانی در نتیجه محاصره تحمیلی عربستان سعودی علیه یمن به مدت ۱۲ سال، به شدت رنج می‌برند.