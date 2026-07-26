  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

افزایش قربانیان بیماری‌های سرطانی در یمن به دلیل محاصره توسط عربستان

افزایش قربانیان بیماری‌های سرطانی در یمن به دلیل محاصره توسط عربستان

مسئولان یمنی به مشکلات بیماران سرطانی در این کشور به دلیل محاصره تحمیل شده از سوی عربستان و همچنین افزایش سرطان در میان کودکان اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالله ثوابه مدیر مرکز ملی درمان سرطان یمن تاکید کرد: محاصره اعمال شده از سوی عربستان سعودی تعداد بیماران سرطانی را به میزان ۵۰ درصد افزایش داده است و ما در ارائه خدمات با مشکلات زیادی مواجه هستیم. این محاصره باعث کمبود بسیاری از داروهای مهم شده است و این مسئله در نهایت باعث افزایش مرگ و میر می شود.

عبدالرحمن الهادی رئیس قسمت سرطان خون کودکان در یمن نیز تصریح کرد: به دلیل محاصره کنونی بیماران دارای سرطان خون در یمن سطح مطلوبی از مراقبت های پزشکی را دریافت نمی کنند. از آغاز تجاوزات علیه یمن ۲۳۰۰ مورد سرطان خون در میان کودکان ثبت شده است. این تجاوزات باعث افزایش بیماری سرطان خون در میان کودکان یمنی به میزان ۲ برابر شده است.

انیس الاصبحی سخنگوی وزارت بهداشت نیز تاکید کرد که ۱۲۰ هزار بیمار سرطانی در نتیجه محاصره تحمیلی عربستان سعودی علیه یمن به مدت ۱۲ سال، به شدت رنج می‌برند.

کد مطلب 6899448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها