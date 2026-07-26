به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفتگو با شبکه خبری المنار اعلام کرد که هرگونه تشدید تنش از سوی دشمن با پاسخ متقابل از سوی محور مقاومت مواجه خواهد شد.

وی تأکید کرد: ما تشدید تنش را با تشدید پاسخ خواهیم داد و کشورهای محور مقاومت نیز در رویارویی با رژیم صهیونیستی مسئولیت دارند.

البخیتی با اشاره به تحولات جاری منطقه، بر هماهنگی و نقش‌آفرینی کشورهای محور مقاومت در مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

وی در ادامه افزود: تنگه باب المندب به طور کامل به روی کشتیرانی عربستان بسته شده است.

البخیتی گفت: به صلاح آمریکا نیست که در کنار عربستان خودش را در جنگ با یمن درگیر کند.