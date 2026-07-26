کشف ۱۰ کیلوگرم هروئین در سمیرم؛۴ متهم دستگیر شدند

سرهنگ محمودرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان سمیرم با اشراف اطلاعاتی و در پی دریافت گزارشی مبنی بر انتقال یک محموله مواد مخدر به این شهرستان، بررسی موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای تخصصی، مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید رئیسیان موفق شدند ۲ دستگاه خودروی سواری مرتبط با این پرونده را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم ادامه داد: در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد یکی از این خودروها به‌عنوان خودروی راه‌پاک‌کن و خودروی دیگر حامل مواد مخدر در حال تردد بوده است که مأموران با هوشیاری و اقدام به‌موقع، هر ۲ خودرو را متوقف و توقیف کردند.

وی تصریح کرد: مأموران در بازرسی از خودروی حامل مواد مخدر، مقدار تقریبی ۱۰ کیلوگرم هروئین کشف کردند که این محموله با هدف انتقال و توزیع جابه‌جا می‌شد.

صادقی با اشاره به دستگیری عوامل مرتبط با این پرونده گفت: در این عملیات ۴ متهم شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده، برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با هرگونه اقدام در زمینه حمل، نگهداری و توزیع مواد مخدر برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت و اجازه نخواهد داد قاچاقچیان، امنیت و سلامت جامعه را به خطر بیندازند.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق مسیرهای ارتباطی پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.