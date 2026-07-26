ساماندهی عرضه شیر خام و عرقیات گیاهی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر عطاپور، ظهر یکشنبه، در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی استان کرمان، با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت عمومی، اظهار کرد: سلامت مردم خط قرمز مدیریت استان کرمان است و هیچگونه اغماضی در برابر فعالیتهایی که سلامت شهروندان را به مخاطره بیندازد، وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی عرضه شیر خام در استان کرمان، افزود: حمایت از تولید، اشتغال و معیشت بهرهبرداران از سیاستهای مدیریت استان است، اما این حمایت تنها در چارچوب رعایت کامل ضوابط بهداشتی و الزامات قانونی معنا پیدا میکند و هیچ ملاحظهای نباید سلامت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان از تدوین ضوابط جدید برای عرضه شیر خام خبر داد و گفت: ادارهکل دامپزشکی، دانشگاههای علوم پزشکی و اتاق اصناف موظف شدهاند حداکثر ظرف ۱۰ روز دستورالعملهای اجرایی این حوزه را تدوین و ابلاغ کنند؛ همچنین واحدهای عرضهکننده پس از ابلاغ، تنها پنج روز فرصت خواهند داشت فعالیت خود را با ضوابط جدید منطبق کنند و در غیر این صورت، مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
عطاپور، ایجاد ایستگاههای جمع آوری شیر با مشارکت اصناف را یکی از راهکارهای مؤثر برای ارتقای نظارت، ساماندهی زنجیره توزیع و تضمین سلامت فرآوردههای لبنی دانست و بر تسریع در اجرای این طرح تأکید کرد.
وی در ادامه به موضوع ساماندهی تولید و عرضه گلاب و عرقیات گیاهی، بهویژه در منطقه لالهزار، پرداخت و اظهار کرد: تصمیمات شورای سلامت و امنیت غذایی بر پایه قانون، مستندات کارشناسی و مصالح عمومی اتخاذ میشود و هیچ تصمیمی خارج از چارچوبهای قانونی نخواهد بود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان افزود: ضوابط قانونی فعالیت واحدهای تولید و عرضه گلاب و عرقیات گیاهی تدوین و در مهلت مقرر به فعالان این حوزه ابلاغ خواهد شد و پس از پایان مهلت تعیینشده، واحدهایی که از اجرای الزامات قانونی خودداری کنند، با لغو مجوز و سایر اقدامات قانونی مواجه خواهند شد.
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