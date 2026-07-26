کشف فرار مالیاتی ۴۱ میلیاردی ریالی در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا دلیری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی و کشف فرار مالیاتی از یک فروشگاه مواد غذایی شدند که علی رغم درآمد بالا و فعالیت اقتصادی از پرداخت مالیات به مدت دو سال خودداری کرده بود.

️جانشین انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی اداره کل مالیات استان با بررسی و اخذ استعلام های لازم متوجه فرار مالیاتی ۴۱میلیارد ریالی فروشگاه مذکور شدند.

وی در پایان تصریح کرد: در این راستا پرونده قضایی تشکیل و یک نفر متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.