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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

کشف فرار مالیاتی ۴۱ میلیاردی ریالی در زاهدان

کشف فرار مالیاتی ۴۱ میلیاردی ریالی در زاهدان

زاهدان- جانشین انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف فرار مالیاتی ۴۱میلیارد ریالی در زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا دلیری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی و کشف فرار مالیاتی از یک فروشگاه مواد غذایی شدند که علی رغم درآمد بالا و فعالیت اقتصادی از پرداخت مالیات به مدت دو سال خودداری کرده بود.

️جانشین انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی اداره کل مالیات استان با بررسی و اخذ استعلام های لازم متوجه فرار مالیاتی ۴۱میلیارد ریالی فروشگاه مذکور شدند.

وی در پایان تصریح کرد: در این راستا پرونده قضایی تشکیل و یک نفر متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

کد مطلب 6899703

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