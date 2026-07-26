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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳

پلمب یک واحد دندانپزشکی غیر مجاز در زابل

پلمب یک واحد دندانپزشکی غیر مجاز در زابل

زابل- یک واحد غیرمجاز ارائه خدمات دندانپزشکی در شهرستان زابل شناسایی و با دستور مقام قضایی پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زابل اعلام کرد: در راستای صیانت از سلامت عمومی و مقابله با مداخلات غیرمجاز پزشکی، یک واحد غیرمجاز ارائه خدمات دندانپزشکی در شهرستان زابل شناسایی و با دستور مقام قضایی پلمب شد.

در این بازدید که با حضور دادیار ویژه رسیدگی به حقوق عامه پلیس نظارت بر اماکن عمومی و کارشناسان اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شد، مشخص شد فردی بدون داشتن مدرک معتبر، پروانه فعالیت و مجوز قانونی، به صورت تجربی اقدام به انجام خدمات و اعمال دندانپزشکی برای مراجعان می‌کرد.

با توجه به مخاطرات جدی این‌گونه مداخلات غیرمجاز برای سلامت شهروندان، محل مذکور با دستور مقام قضایی پلمب و پرونده متخلف جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

اداره نظارت بر درمان از شهروندان درخواست می‌کند خدمات درمانی و دندانپزشکی را صرفاً از مراکز مجاز و دارای پروانه معتبر دریافت کرده و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت درمانی غیرمجاز، موضوع را به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زابل یا مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.

کد مطلب 6899988

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