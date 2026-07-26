به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا مددی گفت: از مجموع ۱۲۸۰ متر شبکه پیش‌بینی‌شده برای اصلاح در بلوار شهید لک‌زایی، تاکنون ۱۱۰۰ متر اجرا شده و با وجود برخی مشکلات اجرایی، عملیات در بخش باقی‌مانده با سرعت در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب زابل افزود: اصلاح شبکه فاضلاب در بلوار بسیج و خیابان فرخی سیستانی نیز در برنامه اجرایی شرکت قرار دارد و پس از اخذ مجوزهای لازم، عملیات این طرح‌ها آغاز خواهد شد.

مددی با اشاره به برنامه توسعه شبکه فاضلاب در مناطق دارای ظرفیت گفت: اجرای ۲۵۰۰ متر شبکه در محدوده بلوارهای دانشگاه ۱۰، ۱۲ و ۱۴ پیش‌بینی شده که تاکنون بیش از ۷۰۰ متر آن اجرا شده است.

مدیرعامل آبفای زابل با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان این شرکت خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۲۵۰ نفر، زمینه بهره‌مندی بیش از ۳۲ هزار خانوار از خدمات شبکه فاضلاب را فراهم خواهد شد.