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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۸

۳۲ هزار خانوار زابلی در آستانه بهره‌مندی از طرح‌های توسعه فاضلاب

۳۲ هزار خانوار زابلی در آستانه بهره‌مندی از طرح‌های توسعه فاضلاب

زابل- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب زابل از پیشرفت ۸۶ درصدی عملیات اصلاح و نوسازی شبکه فاضلاب بلوار شهید لک‌زایی و بهره مندی بیش از ۳۲ هزار خانوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا مددی گفت: از مجموع ۱۲۸۰ متر شبکه پیش‌بینی‌شده برای اصلاح در بلوار شهید لک‌زایی، تاکنون ۱۱۰۰ متر اجرا شده و با وجود برخی مشکلات اجرایی، عملیات در بخش باقی‌مانده با سرعت در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب زابل افزود: اصلاح شبکه فاضلاب در بلوار بسیج و خیابان فرخی سیستانی نیز در برنامه اجرایی شرکت قرار دارد و پس از اخذ مجوزهای لازم، عملیات این طرح‌ها آغاز خواهد شد.

مددی با اشاره به برنامه توسعه شبکه فاضلاب در مناطق دارای ظرفیت گفت: اجرای ۲۵۰۰ متر شبکه در محدوده بلوارهای دانشگاه ۱۰، ۱۲ و ۱۴ پیش‌بینی شده که تاکنون بیش از ۷۰۰ متر آن اجرا شده است.

مدیرعامل آبفای زابل با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان این شرکت خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۲۵۰ نفر، زمینه بهره‌مندی بیش از ۳۲ هزار خانوار از خدمات شبکه فاضلاب را فراهم خواهد شد.

کد مطلب 6899218

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