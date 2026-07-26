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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

آزادی گروگان و دستگیری آدم‌ربا در غرب مازندران

آزادی گروگان و دستگیری آدم‌ربا در غرب مازندران

عباس آباد- فرمانده انتظامی مازندران از آزادی یک گروگان در عملیات سریع مأموران پلیس در غرب استان خبر داد و گفت: در این عملیات، متهم به آدم‌ربایی در عباس‌آباد دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک مورد آدم‌ربایی در محدوده سلمان‌شهر (متل‌قو)، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، مخفیگاه متهم را در شهرستان عباس‌آباد شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه، آدم‌ربا را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه گروگان در کمتر از چند ساعت از زمان وقوع حادثه آزاد شد، تصریح کرد: فرد گروگان‌گرفته‌شده بدون آسیب جدی رهاسازی و برای بررسی‌های لازم در اختیار مراجع مربوط قرار گرفت.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهم خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه به‌ویژه جرائم خشن با قاطعیت برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش شهروندان خدشه‌دار شود.

کد مطلب 6899706

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