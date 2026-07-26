از سر گیری طرح پایتخت قرآنی؛بهترین ابزار مقابله با توطئه دشمن قرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای راهبردی معرفی و انتخاب «پایتخت قرآن» صبح امروز، چهارم مردادماه، با حضور حجتالاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت ارشاد، اعضای حقیقی و حقوقی شورا و جمعی از مدیران و کارشناسان قرآنی در سالن اجتماعات علامه طباطبایی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
اجرای طرح پایتخت قرآنی در سه شهر بوشهر، کاشان و یزد
ارباب سلیمانی در آغاز این نشست با قدردانی از حضور اعضای شورا، هدف از تشکیل این جلسه را بهرهگیری از دیدگاههای صاحبنظران برای ارتقای فرآیند انتخاب پایتخت قرآن عنوان کرد و گفت: امیدواریم با همفکری و مشارکت نخبگان و فعالان این حوزه بتوانیم این طرح را نسبت به گذشته با کیفیت و اثربخشی بیشتری پیش ببریم.
وی با اشاره به سابقه اجرای این طرح اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ موضوع انتخاب پایتختهای قرآن، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسید و بر همین اساس بوشهر به عنوان پایتخت قرآن، کاشان به عنوان پایتخت نهجالبلاغه و یزد به عنوان پایتخت صحیفه سجادیه معرفی شدند، اما به دلیل شیوع بیماری کرونا و همچنین تغییرات مدیریتی، روند اجرای این برنامهها به شکل مطلوب ادامه پیدا نکرد.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: پس از بررسی این موضوع در سال ۱۴۰۳، به این جمعبندی رسیدیم که اقدامات ارزشمندی در این مسیر انجام شده و شایسته نیست این حرکت نیمهتمام باقی بماند. از همین رو از سه استان خواسته شد برنامههای نیمهتمام خود را تکمیل کنند تا زمینه برای ورود به مرحله جدید اجرای این طرح فراهم شود.
رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت تدوین آییننامهای شفاف برای انتخاب پایتخت قرآن گفت: برنامهریزی ما این است که در آینده، بر اساس ضوابط و دستورالعملی مشخص، فرصت حضور در این چرخه برای همه استانها و شهرستانهای کشور فراهم شود.
ضرورت عدالت فرهنگی در عرصه قرآنی
وی تحقق عدالت فرهنگی را یکی از مهمترین اهداف این طرح دانست و تصریح کرد: فعالیتهای قرآنی باید هم از تنوع لازم برخوردار باشد و هم بر مبنای عدالت فرهنگی توسعه یابد. هرچه بتوانیم عدالت فرهنگی را در عرصه قرآن محقق کنیم، برکات این حرکت نیز گستردهتر خواهد شد.
اربابسلیمانی با اشاره به گستره فعالیتهای قرآنی در کشور اظهار کرد: امروز جشنواره آیات در رشتههای مختلف، نمایشگاههای قرآن در حدود ۲۵ استان، نمایشگاه بینالمللی قرآن در تهران و برنامههای متنوع توانمندسازی مؤسسات و کانونهای قرآنی در حال برگزاری است. همچنین حدود چهار هزار مؤسسه قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در سراسر کشور فعالیت دارند و خدمات ارزشمندی ارائه میکنند.
وی افزود: بسیاری از این مجموعهها با حداقل امکانات، حتی در دورافتادهترین مناطق کشور، پرچم فعالیتهای قرآنی را برافراشته نگه داشتهاند و همین ظرفیتها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
برای رسیدن به «یوسف قرآن» باید از همه درها وارد شد
رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با استناد به آیه «یَا بَنِیَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ» از سوره مبارکه یوسف(ع) اظهار کرد: اگر میخواهیم به یوسف قرآن برسیم، نباید تنها از یک مسیر وارد شویم، بلکه باید از همه ظرفیتها، استعدادها و شیوههای مؤثر بهره ببریم. طرح پایتخت قرآن نیز یکی از همین مسیرها برای شناسایی ظرفیتهای جدید، معرفی استعدادها و انتقال تجربیات موفق میان استانهای مختلف است.
وی ادامه داد: گاهی در روستاها و مناطق کمتر شناختهشده کشور، فعالیتهای قرآنی بسیار ارزشمندی شکل میگیرد که حتی در برخی کلانشهرها نمونه آن را نمیبینیم؛ بنابراین باید این ظرفیتها شناسایی، تقویت و در قالب یک حرکت ملی به یکدیگر متصل شوند.
ارباب سلیمانی با اشاره به نقش قرآن در تقویت جبهه فرهنگی کشور گفت: اگر قرار است در برابر توطئهها و تهاجم فرهنگی دشمن مقاومت کنیم، بهترین ابزار، تبیین و ترویج معارف قرآن است.
وی با استناد به آیه «فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا» از سوره مبارکه فرقان افزود: خداوند در این آیه تأکید میکند که در برابر دشمنان باید ایستادگی کرد و ابزار این جهاد بزرگ، قرآن است. از اینرو بهرهگیری از ظرفیتهای قرآنی برای تقویت مقاومت فرهنگی، ضرورتی انکارناپذیر است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آثار مثبت اجرای طرح پایتخت قرآن در بوشهر گفت: هر بار که تصمیم داشتیم این دوره از اجرای طرح را خاتمهیافته اعلام کنیم، مسئولان فرهنگی استان، نماینده ولیفقیه و امام جمعه بوشهر و دیگر فعالان قرآنی تأکید داشتند که این حرکت نباید متوقف شود و باید ادامه یابد. این استقبال نشان میدهد هرگاه فضای یک شهر رنگ و بوی قرآنی به خود میگیرد، مردم و بهویژه جامعه متدین، خواهان استمرار آن هستند.
وی با بیان اینکه پیشنویس دستورالعمل اجرایی انتخاب پایتخت قرآن صرفاً یک پیشنهاد اولیه است، گفت: این دستورالعمل برای مدیرانکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها و همچنین صاحبنظران قرآنی ارسال شده تا دیدگاههای خود را ارائه کنند. همچنین از دستگاههای عضو شورای راهبردی نیز خواستهایم طی یک بازه زمانی مشخص، نظرات اصلاحی خود را ارسال کنند تا پس از جمعبندی، دستورالعملی جامع، کارشناسیشده و مورد وفاق تدوین و ابلاغ شود.
ارباب سلیمانی تأکید کرد: امیدواریم با همراهی همه دستگاهها، نهادها و فعالان قرآنی بتوانیم این طرح ملی را با قوت پیش ببریم و زمینه گسترش فرهنگ قرآن را در سراسر کشور بیش از پیش فراهم کنیم.
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