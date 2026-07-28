به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی سه شنبه در مراسم تجلیل از عوامل اجرایی جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان «آیات»، با قدردانی از تلاش‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مؤسسات قرآنی استان اظهار کرد: برگزاری جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان «آیات» در سال گذشته یکی از اتفاقات ارزشمند فرهنگی و قرآنی کشور بود که با همت و همکاری مجموعه همکاران اداره‌کل به بهترین شکل برگزار شد و نقش موثری در کسب رتبه عالی حوزه قرآن و عترت این اداره‌کل در سطح کشور داشت.

وی با بیان اینکه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی علاوه بر نقش حمایتی و نظارتی خود، به نهادی رویدادمحور نیز تبدیل شده است، تصریح کرد: با وجود محدودیت‌ها و برخی خلأها همکاران با انگیزه و تلاش مضاعف در مسیر اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی گام برمی‌دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین با تمجید از عملکرد روابط عمومی این اداره‌کل در اطلاع‌رسانی و انعکاس گسترده اخبار فرهنگی و قرآنی، ادامه داد: امیدواریم قرآن همواره چراغ راه تمامی برنامه‌ها و اقدامات فرهنگی استان باشد.