به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دلاور رفیعی ظهر شنبه در آئین اختتامیه هفته قرآن و عترت در استان سمنان به میزبانی ارشاد اسلامی سمنان، ضمن بیان اینکه تحقق عدالت فرهنگی رسالت و سیاست وزارت ارشاد اسلامی است، تأکید کرد: این وزارتخانه به دنبال اجرای سیاست‌هایی است که بتواند فعالیت‌های فرهنگی را در وهله نخست توسعه و سپس در سراسر کشور اشاعه دهد.

وی بابیان اینکه عدالت فرهنگی با مشارکت تمامی دستگاه‌های حوزه فرهنگ محقق خواهد شد، ابراز کرد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی مانند جشنواره عترت و قرآن می‌تواند زمینه‌ساز بروز توسعه مسائل فرهنگی در سطح جامعه باشد.

ناظر طرح هفته‌های قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای برنامه‌های هفته قرآن و عترت را دیگر سیاست وزارتخانه دانست و تأکید کرد: توجه به سبک زندگی اسلامی، ترویج فعالیت‌های قرآنی و زیست قرآنی به‌خصوص در بین خانواده‌های ایرانی محورهای سیاست‌های ابلاغی وزارتخانه در این حوزه است.

رفیعی ترویج و تبلیغ فرهنگ و مفاهیم قرآنی را هدف برگزاری جشنواره عترت و قرآن در سطح کشور دانست و ابراز کرد: اجرای برنامه‌های هفته قرآن و عترت در استان‌های سمنان، بوشهر، لرستان، خراسان رضوی و کرمان باهدف جریان سازی و ترویج گفتمان قرآنی خوشبختانه با استقبال خوبی روبرو شده است.

وی دستیابی به اهداف عالی و تحقق عدالت فرهنگی را در سایه انجام چنین رویدادهایی میسر دانست و افزود: توجه به سطح کمی و کیفی فعالیت های قرآنی باید مد نظر دستگاه های فرهنگی باشد.