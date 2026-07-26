به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آیا پوششی که امروز استفاده میکنید، واقعاً از فلزات شما محافظت میکند؟ خوردگی، فرسایش و سایش در صنایع فلزی و کارخانهای فقط یک مشکل ظاهری نیست، بلکه یکی از اصلیترین عوامل افزایش هزینههای تعمیرات، توقف تولید و کاهش عمر سازههاست. استفاده از سیستمهای پوششی تخصصی مانند زینک ریچ اپوکسی برای محافظت ضدخوردگی فلزات، رنگ اپوکسی برای افزایش دوام و مقاومت کف و سطوح صنعتی، و رنگ صنعتی برای حفاظت از تجهیزات و ماشینآلات، یک راهکار مهندسی و اقتصادی برای حفظ سرمایه و افزایش بهرهوری محسوب میشود. برند اکسیر پرگاس با ارائه این پوششهای تخصصی، به صنایع کمک میکند تا در برابر رطوبت، مواد شیمیایی، سایش و شرایط سخت محیطی، دوام بیشتری داشته باشند و هزینههای نگهداری خود را بهطور چشمگیری کاهش دهند.
اگر جواب شما «بله» است، مشکل فقط ظاهر زنگزدگی نیست؛ مشکل اصلی، هزینههای پنهانِ توقف تولید، تعمیرات دورهای، کاهش عمر سازه و افت ایمنی است.
در صنایع فلزی، کفسازی کارخانهها، سولهها، مخازن، خطوط تردد و حتی پارکینگهای صنعتی، کوچکترین ضعف در سیستم پوشش میتواند به یک زنجیره پرهزینه از خرابی تبدیل شود. به همین دلیل، انتخاب یک سیستم پوششی استاندارد مثل زینک ریچ اپوکسی اکسیر پرگاس، رنگ اپوکسی و رنگ صنعتی فقط یک تصمیم خرید نیست؛ یک تصمیم مهندسی برای حفاظت از سرمایه است.
طبق گزارش معروف NACE/AMPP IMPACT، هزینه جهانی خوردگی حدود ۲.۵ تریلیون دلار در سال برآورد شده؛ رقمی معادل حدود ۳.۴٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی. این یعنی خوردگی، یک مسئله جزئی نیست، بلکه یکی از بزرگترین هزینههای پنهان در صنعت است. همین گزارش علمی نشان میدهد که با اجرای درست راهکارهای ضدخوردگی و استفاده از پوششهای تخصصی، میتوان بین ۱۵ تا ۳۵ درصد از این هزینهها را کاهش داد.
در چنین شرایطی، برندهایی مثل اکسیر پرگاس که بر ارائه سیستمهای پوششی صنعتی تمرکز دارند، نقش مهمی در افزایش دوام سازه و کاهش هزینه نگهداری ایفا میکنند.
چرا خوردگی هنوز یکی از گرانترین مشکلات صنایع است؟
خوردگی فقط زنگزدگی سطحی نیست. در عمل، خوردگی به عنوان یک فرآیند مخرب الکتروشیمیایی میتواند ضربههای شدیدی به بدنه اقتصاد یک واحد صنعتی وارد کند. این پدیده آسیبرسان تمایل دارد که:
استحکام سازه فلزی را کاهش دهد: اسکلتهای فلزی سوله و ستونها در صورت خوردگی عمیق، مقاومت باربری خود را از دست میدهند.
هزینه تعمیرات دورهای را بالا ببرد: نیاز به سندبلاست دوباره، خرید مجدد رنگ و استخدام تیمهای اجرایی هزینههای سنگینی روی دست مدیریت میگذارد.
خطرات ایمنی ایجاد کند: سقوط قطعات فلزی یا ریزش سازههای سستشده، تهدیدی مستقیم برای جان کارکنان است.
برنامه تولید را مختل کند: برای بازسازی و رنگآمیزی مجدد، خطوط تولید باید موقتاً خاموش شوند که این کار یعنی ضرر مالی مستقیم.
عمر مفید داراییها را کوتاه کند: تجهیزاتی که باید ۲۰ سال عمر کنند، بدون پوشش مناسب در کمتر از ۵ سال فرسوده و اسقاط میشوند.
در بسیاری از واحدهای صنعتی، مشکل این است که پوشش حفاظتی بهدرستی انتخاب نشده یا اجرای آن مطابق شرایط محیطی نبوده است. برای مثال، در محیطهای با رطوبت بالا، بخارهای شیمیایی، پاشش آب، سایش مکانیکی یا تردد خودرو، یک رنگ معمولی پاسخگو نیست.
در چنین فضاهایی، نیاز به یک سیستم پوشش چندلایه دارید؛ سیستمی که هم چسبندگی بالا داشته باشد، هم مقاومت شیمیایی، هم مقاومت مکانیکی و هم دوام طولانیمدت. اینجاست که اکسیر پرگاس با تمرکز بر پوششهای تخصصی صنعتی، وارد بازی میشود؛ نه بهعنوان فروشنده رنگ، بلکه بهعنوان ارائهدهنده راهکار حفاظت سطح.
راهحل حرفهای برای سازه فلزی: زینک ریچ اپوکسی
اگر سازه فلزی شما در معرض خوردگی است، اولین لایه دفاعی باید از نوعی باشد که فقط یک سد فیزیکی ساده روی فلز ایجاد نکند؛ بلکه بتواند از نظر شیمیایی نیز حفاظت فعال (کاتدی) به وجود آورد. زینک ریچ اپوکسی اکسیر پرگاس دقیقاً برای همین هدف مهندسی و طراحی شده است.
زینک ریچ اپوکسی چه میکند؟
این پوشش با استفاده از درصد بسیار بالای ذرات پودر روی (Zinc) در فرمولاسیون خود، روی سطح فولاد یک سد محافظ ایجاد میکند و در اکثر سیستمهای رنگآمیزی صنعتی، نقش لایه پرایمر (آستر) ضدخوردگی را بر عهده دارد. مکانیسم کارکرد آن به این صورت است که ذرات روی خود را قربانی میکنند تا آهن زیرین دستنخورده باقی بماند. نتیجه این فرآیند مهندسی عبارت است از:
فلز در برابر رطوبت و اکسیژن اتمسفر بسیار دیرتر تخریب میشود.
شروع فرآیند خوردگی و گسترش آن در زیر لایههای رنگ به تعویق میافتد.
سیستم پوششی نهایی (لایه میانی و تاپکوت) دوام و عمر بیشتری پیدا میکند.
هزینههای سنگین ترمیم و رنگآمیزی مجدد سازهها تا حد زیادی کاهش مییابد.
در پروژههایی که سازه در معرض شرایط سخت آبوهوایی یا شیمیایی قرار دارد—مثل اسکلتهای فلزی بزرگ، سولههای صنعتی، پلها، تجهیزات پتروشیمی، سازههای بندری و اسکلهها یا تأسیسات بیرونی—استفاده از زینک ریچ اپوکسی اکسیر پرگاس میتواند پایهای مطمئن و نفوذناپذیر برای کل سیستم حفاظتی شما باشد.
چرا این لایه تا این حد مهم است؟
پاسخ فنی ساده است: چون اگر لایه اول (پرایمر) چسبندگی کافی نداشته باشد یا در برابر نفوذ رطوبت ضعیف عمل کند، حتی اگر از گرانترین رنگهای نهایی دنیا هم روی آن استفاده کنید، کل پوشش خیلی زود دچار تاولزدگی و شکست میشود. به همین دلیل، مهندسان پوشش در سراسر دنیا معمولاً از یک منطق ساده پیروی میکنند:
پرایمر قوی = عمر بیشتر کل سیستم پوشش
پس اگر هدف شما در پروژه سوله یا کارخانه خود فقط «رنگ کردن ظاهر کار» نیست و واقعاً میخواهید عمر مفید سازههای آهنی خود را بالا ببرید، استفاده از پرایمر زینک ریچ اپوکسی اولین و حیاتیترین قدم شماست.
وقتی مقاومت شیمیایی و دوام سطح مهم میشود: رنگ اپوکسی
سطوح بتنی و فلزی کف کارخانجات و سالنهای تولید بر خلاف سازههای سقفی، تحت تنشهای فیزیکی مداوم قرار دارند. در محیطهای صنعتی، کف و دیوارهها همواره در معرض مواردی مثل:
تردد مداوم لیفتراکها، جکپالتها و چرخهای چدنی سنگین
ضربههای مکانیکی ناشی از سقوط ابزار و قطعات
شستوشوی مداوم با آب فشار قوی و مواد شوینده
تماس مستقیم با روغنهای صنعتی، حلالها، اسیدها و مواد شیمیایی خورنده
تجمع گردوغبار صنعتی و ذرات معلق
سایش مکرر ناشی از کشیدهشدن اجسام روی زمین
قرار دارند. در چنین شرایط سختی، استفاده از رنگ اپوکسی اکسیر پرگاس تخصصی یکی از حرفهایترین، بهداشتیترین و بادوامترین گزینهها برای پوششدهی سطح به شمار میرود.
اما نکته بسیار مهمی که مهندسان پروژه باید بدانند این است که همه رنگهای اپوکسی موجود در بازار فرمولاسیون یکسانی ندارند. میزان خلوص رزین، نوع هاردنر مصرفی، کیفیت پیگمنتها، نسبت اختلاط دقیق و البته آمادهسازی اصولی سطح بتن مشخص میکند که نتیجه نهایی چقدر موفق و بادوام خواهد بود. به همین دلیل، انتخاب رنگ اپوکسی اکسیر پرگاس برای بسیاری از کارخانجات صنعتی فقط انتخاب یک محصول نیست؛ بلکه انتخاب یک سیستم اجرایی قابل اطمینان و باکیفیت است.
کجاها بیشترین کاربرد را دارد؟
سالنهای تولید و کف کارخانههای صنعتی
انبارها و مراکز لجستیک مدرن
سولههای نگهداری مواد اولیه و محصول نهایی
پارکینگهای طبقاتی، تجاری و اداری
اتاقهای فنی، موتورخانهها و پستهای برق
فضاهای نیمهصنعتی، آزمایشگاهها و بیمارستانها
برای پوششهای عمومی و دوام بیشتر: رنگ صنعتی
بسیاری از صاحبان صنایع و مدیران کارخانجات علاوه بر زینک ریچ اپوکسی و رنگ اپوکسی، به یک لایه پوششی عمومی و مقاوم هم نیاز دارند که بتواند در شرایط متنوع صنعتی عملکرد پایدار داشته باشد. در اینجا بهترین رنگ صنعتی نقش مهمی پیدا میکند.
رنگ صنعتی در بسیاری از پروژهها برای حفاظت سطوح فلزی، تجهیزات، سازهها و برخی فضاهای پرتنش استفاده میشود و میتواند بهعنوان بخشی از یک سیستم کامل پوششی، دوام سازه را افزایش دهد.
رنگ صنعتی چه فایدهای دارد؟
ایجاد پوشش محافظ در برابر شرایط محیطی
افزایش دوام سطوح فلزی در فضاهای صنعتی
بهبود ظاهر و یکپارچگی سازهها
افزایش طول عمر سیستمهای حفاظتی در پروژهها
در پروژههای صنعتی که زمان بهرهبرداری و سرعت کار از اهمیت بالایی برخوردار است، اجرای صحیح رنگ صنعتی اکسیر پرگاس میتواند به پایداری بیشتر سطح و کاهش استهلاک کمک کند.
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