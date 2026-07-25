حمایت مقاومت عراق از راهبرد یمنی ها در بستن تنگه باب المندب

به گزارش خبرگزاری مهر، ابو الآلاء الولائی دبیرکل گردان‌های سیدالشهدای عراق در توئیتی اعلام کرد که فلسفه بازدارندگی تنها در سلاح هسته‌ای خلاصه نمی شود؛ بلکه خداوند به ملت های منطقه یک موقعیت جغرافیایی عطا فرموده که موجب شده تاثیری بی نظیر بر شریان‌های اصلی تجارت جهانی داشته باشند.

وی ادامه داد که اگر همه راههای زندگی بر مردم یمن بسته شود، آنها حق دارند تنگه باب المندب را ببندند تا جهان بشنود که مردم یمن در سکوت نخواهند مرد.

الولائی خطاب به متجاوزان سعودی گفت: محاصره یمن را پایان دهید تا تنگه برای شما باز بماند. اگر فشار بر یمن را افزایش دهید، مسیر این تنگه نیز به روی شما تنگ خواهد شد.