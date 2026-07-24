به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث،‌ دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیری عراق در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره تمایل بغداد به میانجیگری بین تهران و واشنگتن، با صدور بیانیه ای تأکید کرد که ادعاهای مطرح‌ شده در این گزارش، کاملا بی‌اساس است و ارتباطی با واقعیت ندارد.

در گزارش نیویورک تایمز ادعا شده بود که «علی الزیدی» نخست وزیر عراق در سفر به تهران، پیشنهاد آتش بس جدید ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به مقام های جمهوری اسلامی تحویل داده است.

این روزنامه آمریکایی حتی مدعی شده بود که پیشنهاد ترامپ از سوی تهران رد شده است.

نخست وزیر عراق دیروز پنج شنبه با سفر به تهران، با مقام های ارشد کشورمان دیدار و درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفتگو و رایزنی کرد.