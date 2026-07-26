به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی زارعی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اولین جلسه علنی وبیناری مجلس که صبح امروز (یکشنبه ۴ مرداد ماه) برگزار شد، در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی، نوشت: «امروز یکی از روزهای جدی و نوین مجلس در چند ماهه اخیر بود. همه آمده بودند؛ لایحه مقابله با جنایتکاران جنگی علیه ایرانیان که نوعی لبیک به فرمان امام مجتبی خامنهای هم بود در صحن قرار گرفت. جناب نیکزاد و هیئت رئیسه هم مجلس را سفت و سخت و خوب اداره کردند؛ حتی غایبان جلسه هم که به هر دلیلی فرصت حضور نیافتند، اعلام شدند.
نطقهای آتشین هم داشتیم؛ به خصوص یکی از نمایندگان تهرانی طرفدار تحصن که امروز با دلسوزی علیه سنتکام و اسرائیل پیشنهادی الحاقی به دستورکار اصلی داشت و حتی در بیانش از جاده انصاف خارج شده و برچسبهای نادرست خیانت به دولت راجع به لایحه بالا هم وارد کرد، اما چون پیشنهادش علیه تروریستها درست بود، رای دادم؛ ما باید بین منتقدانِ دلسوز و غیر دلسوز و نمایندگان تجزیهطلب اجتماعی تفاوت قائل شویم؛ چون وقتی پای دشمن خارجی و تروریستها وسط باشد، باید همه با هم باشیم و به فرمان امام مجتبی حفظهالله از تجزیهطلبی اجتماعی دست برداریم.
به هرحال از تلاشهای دکتر قالیباف و امور فناوری و امور اجرایی و کمیسیون آییننامه تشکر میکنم چند ماه متهم به کودتا شدند اما صبر کردند و برای برداشتن موانع از پیش پای قانونگذاری ضمن رعایت الزمات امنیتی تلاشهای علمی و اجرایی فراوانی برای پیشبرد امور ملت و نظام اتخاذ کردند.
طیب الله انفاسکم»
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