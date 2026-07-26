به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور با بیان اینکه سال گذشته ۴۴میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی‌ها برای توسعه فضاهای آموزشی استان تأمین شد، اظهار کرد: امسال نیز ۳۰۰میلیارد تومان از محل مولدسازی و تجاری‌سازی اموال برای این بخش پیش‌بینی و آماده شده است.

وی استفاده از ظرفیت نشان‌دار کردن مالیات را یکی از راهکارهای مؤثر در توسعه زیرساخت‌های آموزشی دانست و افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در ساخت و تجهیز مدارس را فراهم کند.

استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی گفت: تعداد کلاس‌های درس تحویل‌ داده شده برای مهر سال جاری نسبت به سال گذشته ۳ برابر افزایش یافته و همزمان اصلاح آمایش و توزیع مدارس در مناطق مختلف استان با هدف تحقق عدالت آموزشی در حال اجراست.

امامی یگانه همچنین از هوشمندسازی ۴۷درصد مدارس استان خبر داد و افزود: در حال حاضر ۱۳۰ مدرسه شامل ۳۷۰ کلاس درس با مشارکت خیرین در نقاط مختلف استان در دست اجرا قرار دارد.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، صنایع، بانک‌ها و شرکت‌ها در قالب مسؤولیت اجتماعی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی تأکید کرد و گفت: در این راستا توافق‌ها و تفاهم‌هایی با خیرین ملی برای مشارکت در اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی در استان اردبیل انجام شده است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور نیز در این نشست با بیان اینکه خیرین مدرسه‌ساز در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان در توسعه فضاهای آموزشی کشور مشارکت داشته‌اند، بیان کرد: هم‌اکنون ۶۰درصد پروژه‌های مدرسه‌سازی کشور با مشارکت خیرین اجرا می‌شود.

حمیدرضا شاه‌حسینی با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: علاوه بر احداث مدارس، نگهداری از فضاهای آموزشی موجود و کیفیت‌بخشی به آموزش از مهم‌ترین دغدغه‌های مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور است.

وی توسعه هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با رویکرد مهارت‌آموزی را از اولویت‌های مجمع برشمرد و افزود: تقویت آموزش‌های مهارتی می‌تواند نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی ماهر و پاسخگویی به نیاز بازار کار داشته باشد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور همچنین از انجام فراخوان جذب خیرین ملی برای مشارکت در اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی استان اردبیل خبر داد و بر ضرورت همراهی نیکوکاران در توسعه فضاهای آموزشی این استان تأکید کرد.